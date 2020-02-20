Парламент Тверской области внес изменения в бюджет и заслушал отчеты о деятельности региональной КСП и полицейских

Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 г.г., заслушали отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области Петра Пырха о деятельности полиции в 2019 году, а также отчет председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяны Ипатовой по итогам работы за 2019 год. Кроме того, были внесены изменения в ряд областных законов, поддержаны проекты нескольких федеральных законов, законодательные инициативы региональных парламентов других субъектов, назначены на должности мировые судьи.

Единовременная компенсационная выплата для учителей

В двух чтениях депутаты областного парламента приняли изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области».

Постановлением Правительства РФ от 09.11.2019 № 1430 были внесены изменения в государственную программу «Развитие образования», согласно которым учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа, либо в города с населением до 50 тыс. человек, предоставляется единовременная компенсационная выплата за счет средств федерального и регионального бюджетов. В связи с этим внесены соответствующие изменения в закон Тверской области.

Выплата предоставляется в порядке, установленном Правительством Тверской области - в пределах объема средств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год.

Законом «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено выделение денежных средств на предоставление единовременной компенсационной выплаты учителям в 2020 году в размере 11 млн. руб. (из них 9 млн. 240 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 1 млн. 760 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета). В 2021 году запланированы аналогичные суммы, а в 2022 году планируется сумма в размере 9 млн. руб. (из них 7 млн. 650 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 1 млн. 350 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета).

Кроме того, согласно принятым изменениям, расходы учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на бесплатную перевозку детей, обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа, подлежат компенсации (на основании соглашений между органами местного самоуправления) в размере фактических затрат, непосредственно связанных с организацией перевозки.

Внесены изменения в областной бюджет

В двух чтениях депутаты одобрили внесение изменений в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Внесенные изменения предусматривают в 2020 году (с учетом поправок) увеличение доходной части областного бюджета на 100 млн. руб., его расходной части - на 833, 9 млн. руб. и увеличение дефицита на 733,9 млн. руб.

Если говорить о расходах, то значительная часть изменений бюджета связана с подготовкой к 75-летию Победы. В частности, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на сумму 116,8 млн. руб. для завершения работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва-Рига» - Хорошево» в Ржевском районе. Напомним, что именно эта трасса станет основной, ведущей к Мемориалу Советскому воину.

Дополнительные средства будут направлены на благоустройство объектов в городах воинской славы и городах воинской доблести.

Согласно документу, в 2020 году средства на реализацию регионального закона о статусе Города воинской славы будут увеличены на общую сумму 13 млн. 100 тыс. рублей. Из них 10 млн. 900 тыс. рублей – городу Ржеву (на ремонтно-строительные работы по объекту «Аллея героев – ржевитян-участников Великой Отечественной войны», ремонт стелы «Город воинской славы», благоустройство Мемориального кладбища советских воинов), 2 млн. 200 тыс. рублей – городу Твери (на благоустройство территории братского захоронения в пос. Мигалово и косметический ремонт братского захоронения «Бобачевский бор»).

Кроме того, будут увеличены средства в рамках реализации регионального закона о статусе Города воинской доблести. Общая сумма – 2 млн. рублей, которая поровну распределяется между городами Белый и Зубцов. Средства будут направлены на благоустройство памятников и братских захоронений.

Предусмотрены дополнительные средства в сумме 47,3 млн. руб. на формирование музейных экспозиций в зданиях государственных музеев Тверской области - в связи с завершением реставрации. Почти 10 млн. рублей будет направлено на ремонт здания Ржевского краеведческого музея и благоустройство прилегающих территорий.

За счет перераспределения средств внутри отрасли здравоохранения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение санитарной авиации, на приобретение аппарата поддержания функции сердца и легких для Областной клинической больницы (11 млн. руб.), на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и ремонт онкодиспансера (65,7 млн. руб.).

Регион планирует завершить строительство объектов, начатых в 2019 году: средства, оставшиеся неиспользованными по итогам 2019 года, будут направлены на строительство средней образовательной школы в микрорайоне «Радужный» в Твери (176,9 млн. руб.), на завершение строительства дошкольных учреждений (148,7 млн. руб.).

15, 8 млн. руб. будет направлено на капитальный ремонт здания ГБУ Тверской области «ФОК «Волочанин».

На создание кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» планируется дополнительно направить 7,8 млн. руб.

Средства в сумме 51,7 млн. рублей выделяются на газификацию объектов государственной собственности Тверской области. Кроме того, 53,96 млн. руб. будет направлено на осуществление социальных выплат отдельным категориям сотрудников полиции (участковым уполномоченным, сотрудникам патрульно-постовой службы), обеспечивающим общественную безопасность на территории Тверской области.

- Сегодня мы приняли первые в текущем году изменения в областной бюджет. По 2020-му году дополнительно выделено порядка 830 млн. рублей. Назову несколько объектов. Дополнительное финансирование получают наши стройки - прежде всего, это школа в «Радужном» (город Тверь) и детские сады (в том числе, в городе Твери). Кроме того, средства выделяются, и это важно, для создания новых условий развития кластера «Волжское море», на объекты, относящиеся к историко-культурному наследию. Особо отмечу дополнительное финансирование городам воинской славы (Твери и Ржеву) и городам воинской доблести (Зубцову и Белому). Безусловно, имеет значение и тот факт, что программы, которые мы сегодня одобрили с точки зрения финансирования, будут иметь продолжение - ожидается новое поступление и федеральных средств, и остатков от наших нереализованных возможностей по 2020-му году, в частности, в Дорожный фонд Тверской области, - резюмировал спикер областного парламента Сергей Голубев.

На заседании. Фото: ЗСТО

Отчет полиции

Депутаты приняли к сведению отчёт начальника Управления МВД РФ по Тверской области полковника Петра Пырха о деятельности полиции в 2019 году.

Особое внимание в представленном отчете уделено анализу криминальной ситуации на территории Тверской области в 2019 году, миграционной ситуации с характеристикой преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, состоянию и результативности борьбы с экстремизмом и терроризмом.

В отчете, в частности, отмечается, что на территории Тверской области с 2008 года идёт устойчивая тенденция сокращения регистрируемой преступности, которая уменьшилась на 41,9%. Также зафиксировано сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений более чем в 2,2 раза, убийств - в 2,7 раза, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - в 2,8 раза, разбойных нападений - в 9,8 раза, грабежей - в 6,2 раза, краж - в 2 раза.

Одновременно криминальная ситуация в регионе в 2019 году характеризовалась увеличением в сравнении с 2018 годом числа зарегистрированных преступлений на 5,9%. Уровень преступности составил 1632,9 преступлений на 100 тыс. населения (для сравнения: ЦФО - 1157,3; Россия -1379,2), в том числе, по тяжким и особо тяжким составам 345,8 преступлений на 100 тыс. населения (ЦФО - 317,1; Россия - 336,6).

По словам Петра Пырха, пока не сложилось предпосылок к заметному сокращению насильственной преступности нетяжких видов в быту. Однако, принятие решений о введении дополнительных выплат сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым уполномоченным полиции повлечет в перспективе стабилизацию обстановки в общественных местах, в жилом секторе.

Говоря об основных задачах полиции на текущий год, Петр Пырх в качестве приоритетов назвал пресечение коррупционных схем в области реализации национальных проектов программ, противодействие преступным проявлениям в стратегически важных отраслях экономики региона, принятие мер по поддержанию благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, усилия будут сосредоточены на развитии системы профилактики преступности, совершенствовании охраны правопорядка в общественных местах и при проведении массовых публичных мероприятий, противодействии незаконному обороту оружия и наркотиков, незаконной миграции, экстремизму, на предупреждении межнациональных и меконфессиональных конфликтов. Также планируется усиление мер по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению тяжести последствий ДТП.

В рамках обсуждения отчёта были получены ответы на вопросы, поступившие от депутатов областного парламента.

Контрольно-счетная палата региона рассказала о проделанной работе

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Тверской области проведено 57 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проверено 276 объектов, по результатам финансово=экономической экспертизы подготовлено 75 заключений.

Отчет об итогах деятельности региональной КСП за 2019 год был представлен на заседании Законодательного Собрания Тверской области.

Такие серьезные и предельно информативные отчеты КСП готовит ежегодно. Как отметила, представляя отчет, председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова, документ подготовлен с целью информирования депутатов о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, установленных в их ходе нарушениях, а также о принятых по фактам нарушений решениях и мерах.

Контрольными мероприятиями охвачено использование средств, предоставленных из областного бюджета некоммерческим организациям – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов и Фонду развития промышленности Тверской области; использование государственного имущества региона, полученного в результате приватизации; использование средств, выделенных государственным бюджетным и автономным учреждениям – с учетом необходимости повышения качества предоставления госуслуг; использование средств на реализацию программ ППМИ для дальнейшего развития и совершенствования инициативного бюджетирования в регионе.

В 2019 году КСП осуществлялся контроль за ходом реализации нацпроектов на территории Тверской области, на постоянной основе в ходе анализа исполнения областного бюджета осуществлялся мониторинг.

Уполномоченными должностными лицами КСП обеспечивалось участие в административном производстве: составлено 32 протокола об административных правонарушениях (по 29 из них судебными органами вынесены решения о привлечении виновных к административной ответственности), сумма назначенных штрафов по ним составила 164,2 тыс. рублей.

В 2019 году завершено 47 контрольных мероприятий, которыми охвачено 86 объектов контроля. Финансовая оценка нарушений, установленных КСП, составила 4 308,9 млн. рублей. Устранено нарушений, в том числе путем предоставления уточненной бюджетной отчетности, всего на сумму 3 759,5 млн. рублей.

Информация о принятых по результатам рассмотрения представлений решениях и мерах в течение года рассматривалась на коллегии КСП. На данный момент снято с контроля 17 представлений.

В 2019 году проведено 10 экспертно-аналитических мероприятий, проверено в ходе экспертно-аналитической деятельности 190 объектов. При этом финансовая оценка установленных нарушений составила 480,5 млн. рублей.

В 2020 году главной задачей КСП остается контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета. Приоритетом контрольной деятельности станут мероприятия, связанные с использованием средств на реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет проведен аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на создание и развитие сети врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на территории региона. Также в 2020 году КСП продолжит вести мониторинг реализации в Тверской области региональных проектов, входящих в нацпроекты. Запланирован такое мероприятие, как «Анализ объемов незавершенного строительства по отрасли «Дорожное хозяйство» (в части объектов госсобственности) и принимаемых мер к его снижению».

Законодательное Собрание Тверской области утвердило представленный Контрольно-счетной палатой отчет за 2018 год, приняв соответствующее постановление.

- Ежегодный отчет КСП позволяет нам сделать выводы об узких местах, о недостатках в реализации государственных программ, о проблемах, связанных с реализацией национальных проектов, - отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.