Спикер парламента Тверской области провел рабочую встречу с делегатами съезда некоммерческих организаций России

Состоялась рабочая встреча председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с делегатами Х Юбилейного съезда некоммерческих организаций России: руководителем аппарата Общественной палаты региона Людмилой Ивановой, председателем Межрегионального гуманитарного научного Комитета им. К. П. Победоносцева протоиереем Вячеславом Баскаковым и председателем Общественной организации «Тверской региональный Союз ветеранов Военно-Морского флота «Ветераны ВМФ» Александром Комиссаровым.

Открывая встречу, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев отметил, что для него важно услышать личные впечатления участников съезда, обменяться информацией, обозначить возможные вопросы по совершенствованию регионального законодательства, касающегося поддержки НКО.

- Напомню, что в марте 2007 года в регионе был принят закон о поддержке некоммерческих организаций, который регулирует отношения в сфере оказания государственной поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области.

Этот документ неоднократно изменялся и дополнялся, возможно, необходимы и дальнейшие корректировки. Хочу подчеркнуть, что в лице государственной власти Тверской области мы все заинтересованы в развитии НКО, в возможном увеличении их количества на территории региона, в повышении качества их деятельности. Убежден, чем больше людей имеют отношение к деятельности негосударственного сектора – тем лучше и правильнее. Поэтому поддержка НКО - общая задача и Законодательного Собрания, и Правительства Тверской области, - сказал Сергей Голубев

Х Юбилейный Съезд некоммерческих организаций России проходил в Москве с 11 по 13 февраля и объединил на своей площадке более 1000 делегатов из всех регионов страны. Такой съезд проводится ежегодно, а в рамках его работы обсуждаются актуальные проблемы развития некоммерческого сектора, определяются ближайшие перспективы развития, вносятся предложения по совершенствованию системы взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти.

Как отметила руководитель аппарата Общественной палаты региона Людмила Иванова, среди основных тем съезда были такие, как активизация деятельности социально ориентированных НКО в реализации майских Указов Президента и Послания главы государства, совершенствование системы взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления, развитие социального предпринимательства в некоммерческом секторе, участие НКО в оказании социальных услуг населению.

- Президент Общенационального Союза НКО президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов высказал мнение, что развитие некоммерческого сектора напрямую связано с решением задачи по укреплению местного самоуправления. И в этом лично я с ним полностью согласна. Других вариантов организации населения на сегодняшний день за редким исключением (как пример, программа поддержки местных инициатив) я не вижу.

По словам Людмилы Ивановой, многие выступавшие на съезде выражали озабоченность, что стратегий развития НКО в регионах почти нигде нет, а там, где есть – они формальны. Отмечалась и такая опасная тенденция, как снижение работников в социально ориентированных НКО – таковы данные Росстата и налоговых органов. За последние три года количество работающих в этой сфере уменьшилось почти в два раза. Более того, нет роста вновь образованных НКО, да и численность действующих НКО неуклонно сокращается.

- По оценке спикеров и участников съезда – это результат административных барьеров. Что под этим подразумевается? Это невозможность по льготной цене получить помещение, низкое качество самих выделяемых помещений и их удаленность от центра, нет льгот по арендной плате, незначительна грантовая поддержка, которая, к тому же, почти полностью отсутствует на муниципальном уровне и многое другое. Кроме того, органы власти не заинтересованы допускать социально ориентированные НКО к выполнению услуг в социальной сфере и передавать туда финансовые средства, - отметила Людмила Иванова.

Председатель Общественной организации «Тверской региональный Союз ветеранов Военно-Морского флота «Ветераны ВМФ» Александр Комиссаров подчеркнул, что такие форумы очень важны, поскольку дают возможность не только высказаться или узнать последние новации, но и помогают наладить контакты с НКО в других регионах.

Председатель Межрегионального гуманитарного научного Комитета им. К. П. Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков заметил, что из десяти съездов НКО он участвовал в девяти, так что имел возможность сравнить даже саму организацию мероприятия.

- Я являюсь членом бюро Президиума Общенационального Союза НКО и отвечаю за проекты, связанные с межрелигиозными и межнациональными отношениями, а также духовно-нравственные проекты. Всегда в рамках съездов встречаюсь с людьми, проекты которых курирую. В этот раз мы также собирались и обсуждали проблемы, связанные с межрелигиозным диалогом и сотрудничеством. Естественно, такое обсуждение очень важно - ведь прямое общение между людьми ничто не заменит. Я уверен, что все проблемы от того, что мы не видим друг друга. При прямом общении, свободном обсуждении вопросов всегда находятся пути их решения, общие точки консолидации, - считает Вячеслав Баскаков.

В завершение встречи стороны высказали намерение расширять диалог между депутатским корпусом и тверскими НКО.