Ищу солдата: С чего жителям Твери начать поиск участника Великой Отечественной войны

"Ищу родственников моего родного дяди (дедушки), воевавшего в Великой Отечественной войне..." В преддверии 75-летия Победы, пожалуй, это один из самых частых запросов в интернете. Конечно, ищут не только из-за юбилейной даты. Искали всегда. Но именно в последние годы результаты стали еще более успешными благодаря созданной базе данных.

Как пример, рассказ Владимира Гребенникова из села Новый Сарбай Самарской области, который не мог найти своего родственника с 1950-х годов.

- Мой родной дядя, Иосиф Никитович Гребенников, 1909 года рождения, учился в городе Новочеркасское Ростовской области. Потом он служил там же в авиационном полку № 614 в звании старшего лейтенанта, был заместителем командира эскадрильи. Во время Великой Отечественной войны дядя воевал на Калининском фронте в авиаполку № 614. Домой с войны не вернулся. Долго считался без вести пропавшим, наши запросы с 1950-х до конца 1970-х годов ничего не давали. В советское время всё было засекречено. И только в прошлом году, благодаря информации, размещенной на сайте "Мемориал", мы узнали, что погиб он предположительно 24 января 1942 года в районе села Красного Старицкого района Калининской (сейчас Тверской) области. По сведениям Центрального архива Министерства обороны, похоронен в братской могиле № 36. Теперь наша цель - найти его фото и хоть какую-то информацию о его жене Анастасии Ивановне Гребенниковой, уроженке села Тоцкого (ул. Почтовая, 1) Чкаловской (сейчас Оренбургской) области. Мы и не знали, что он был женат, но на сайте об этом было написано. А вдруг тогда и дети были? Все это очень интересно.

Несмотря на обширную базу аналогичных сайтов-поисковиков, говорить, что на них можно найти информацию о каждом бойце, неверно. Но попытаться все-таки стоит.

Мы лишь напомним о таких сайтах и расскажем об их особенностях.

Многие архивные документы стали доступны, но пока, к сожалению, далеко не всеФото: Алексей БУЛАТОВ

Обобщенный банк данных «Мемориал» (далее – ОБД «Мемориал»), здесь.

Пожалуй, на сегодня это самый старый ресурс. Был создан по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 году. Какое-то время оставался единственным.

Сайт уникален количеством собранных документов, которые ежегодно пополняются (около 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в ВОВ).

Здесь можно узнать подробности о судьбе людей, а также месте их службы и захоронения. Именно на «Мемориале» можно найти самые последние записи о погибших и пропавших без вести. А также проследить последний путь солдата.

Как искать

Искать здесь человека несложно. В поля для поиска необходимо ввести всю имеющуюся информацию о человеке (чем больше, тем лучше). Минимум - хотя бы имя, фамилию и отчество. В найденных вариантах напротив человека будет указана дата и место рождения. Ориентируемся по ним и ищем дальше.

Подводим итог. Здесь можно узнать: ФИО, дату и место рождения и призыва, воинское звание, причину выбытия, дату выбытия, название источника информации, номер фонда источника информации. И также посмотреть сам отсканированный лист с архивными данными.

Подвиг народа, здесь.

Особенность данного сайта - он наполнен всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.

Ряд специалистов советуют начинать поиск родственника именно с него. Объясняя это и тем, что при сборе данных учитывалась именно личность военнослужащего, вне зависимости от звания и масштаба подвига. Кстати, база постоянно обновляется. Последнее обновление было в апреле 2018 года.

Как искать

Имя военнослужащего следует заносить в строку "Люди и награждения" (в верхнем меню сайта). Далее нажимайте на кнопку "Искать". Совет: по вашему запросу сайт может выдать много имен. Если вы сомневаетесь, просмотрите каждого.

Память народа, здесь

Это самый новый портал документов Второй мировой войны, созданный Министерством обороны РФ. Самый современный, самый обновленный и самый полный. Появился он в 2015 году.

Здесь хранятся данные на миллионы советских граждан, которые принимали участие в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. В архивах собрано более 50 миллионов оцифрованных листов архивных документов. Только в 2019 году в базу внесли 1 млн новых записей с информацией о погибших, военнопленных, местах службы; 60 тыс. дел с документами частей и картами боевых действий; более 4 млн страниц списков личного состава запасных стрелковых частей и карточек умерших из картотеки ранений.

Основная цель проекта – дать возможность всем пользователям получить информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых веб-инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Как искать

Чтобы начать поиск человека, достаточно в левом верхнем углу в таблицу ввести его ФИО и дату рождения и нажать кнопку "Найти".

В найденных карточках будут указаны: место рождения и призыва, воинские части, награды, даты подвигов, номера фондов - источников информации, название архива. Можно увидеть также сканы документов на награды и проследить боевой путь солдата.

Бессмертный полк, здесь

Это официальный сайт движения "Бессмертный полк". Здесь можно попробовать произвести поиск (для этого просто вбейте в поисковую сроку сайта нужные ФИО). А вдруг уже кто-то создал и сохранил анкету о вашем родственнике.

На сайте уже собрано около полумиллиона анкет и они постоянно добавляются. Желающие могут рассказать здесь и свою семейную историю об участнике ВОВ.

КСТАТИ

Если поиск на указанных сайтах не дал необходимых результатов, вы можете отправить запросы в архивы. Подробная информация здесь.