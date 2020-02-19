Тверь определилась с тем, что хочет отремонтировать по Программе поддержки местных инициатив

Жители совместно с администрациями районов города подготовили заявки в Министерство финансов Тверской области для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на реализацию проектов. В текущем году поступило 29 заявок от инициативных граждан.

- В Программе поддержки местных инициатив, дающей жителям возможность благоустроить свои дворы, многие тверичане участвуют не первый год. Так, жильцы дома № 62 корп. 1 по Октябрьскому проспекту реализуют свои проекты в рамках программы уже третий раз подряд. Сначала на придомовой территории была установлена спортивная площадка, теперь в планах жильцов – комплектация детской площадки малыми архитектурными формами и игровым оборудованием, а также укладка резинового покрытия, - поясняют в администрации Твери.

Также в Московском районе Твери проекты благоустройства подготовлены жителями по следующим адресам:

- ул. Летное поле, д. 6;

- ул. Загородная д.14;

- ул. Можайского, д. 67;

- пос. Химинститута, д.24;

- пос. Химинститута, 18;

- ул. Малая Самара, 20.

В Пролетарском районе ряд работ по благоустройству в своих дворах решили провести жители домов по одиннадцати адресам. Некоторые из них участвуют в ППМИ повторно, как, например, жильцы дома №28 по проспекту 50 лет Октября. Свой двор они приводят в порядок в несколько этапов: в 2019 году были закуплены малые архитектурные формы и уложено асфальтовое покрытие, в этом году планируется установить детскую площадку. Таким образом, в Пролетарском районе в конкурсном отборе участвуют жители домов по следующим адресам:

- проспект 50 лет Октября, д. 28;

- Октябрьский проспект, д. 34;

- проспект 50 лет Октября, д.3 кор.1;

- улица Машинистов, д.3;

- улица. Бориса Полевого, д. 2, к.1;

- улица. Кирова, д.5;

- 1-й переулок Красной Слободы, д.7/1;

- ул. Спартака, д.19;

-б-р Ногина, д. 3;

-ул. Ржевская д. 5. к.3 и № 6 ул. Маршала Буденного;

- ул. 1-я Трусова, д.1.

В Заволжье подготовлено семь заявок. В их числе также есть инициативные группы, которые уже имеют опыт участия в программе. Так, на Артиллерийском, 7 жильцы в прошлом году оборудовали парковку и заасфальтировали тротуары, а в этом планируют асфальтирование двора. На участие в ППМИ поданы заявки по адресам:

- переулок Бережок;

- ул. Луначарского, д. 9;

- ул. Голландская, д. 21;

- ул.1-я А. Невского, д.10;

- ул. П. Савельевой, д.52

- ул. П. Савельевой, 54

В Центральном районе планируют реализовать четыре проекта. Это обустройство гостевой площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории дома №5 по улице Новоторжской; устройство ограждающих автоматических конструкций на Трехсвятской, д. 28 и б-ре Радищева, д.29; благоустройство придомовой территории на Свободном переулке, 30 и Краснофлотской набережной 1 корп. 1.

Планируется, что конкурсный отбор будет проведен весной. По его результатам окончательно определятся проекты, которые будут реализованы в течение строительного сезона 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Тверь принимает участие в реализации ППМИ пятый год подряд. С 2016 по 2019 год в городе в рамках программы было реализовано 98 проектов, инициированных жителями, при их непосредственном финансовом участии – минимальный размер софинансирования населения 10%, остальные средства выделяются из бюджетов региона и города.