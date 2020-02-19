Спикер парламента Тверской области провел рабочую встречу с региональным бизнес-омбудсменом

Также речь шла об основных параметрах ежегодного доклада «О результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области за 2019 год», который бизнес-омбудсмен должен представить в областной парламент до 1 марта текущего года.

Открывая встречу, Сергей Голубев подчеркнул, что Законодательное Собрание всегда с большим вниманием относится к деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области. Тем более, учитывая тот факт, что кандидатура Антона Стамплевского на должность регионального бизнес-омбудсмена уже дважды была одобрена областным парламентом.

- Как председатель Законодательного Собрания, должен отметить активное участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в подготовке и обсуждении пакета законов, которые были внесены губернатором и приняты областным парламентом осенью прошлого года. Я имею в виду законы, касающиеся введения инвестиционного вычета для тех структур, которые активно занимаются инвестиционной деятельностью, а также введение налоговых льгот для впервые зарегистрированных организаций и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Мнение Уполномоченного по защите прав предпринимателей было очень важно при принятии данных документов, - отметил Сергей Голубев.

Спикер областного парламента также подчеркнул, что регион крайне заинтересован в повышении инвестиционной привлекательности и определенных успехов в этом отношении уже удалось достичь. Согласно последним данным Национального рейтингового агентства, Тверская область оказалась в числе 20 российских субъектов, которым в 2019 году удалось улучшить положение в сфере инвестиций и чей рейтинг вырос.

- Один из важнейших моментов – дальнейшее развитие предпринимательского сообщества, включая общественные организации предпринимателей, которые существуют в муниципальных образованиях. Хотелось бы, в идеале, конечно, чтобы эти организации были энергичнее, обладали своим мнением, в том числе в плане изменений экономического законодательства на региональном уровне. Хотелось бы видеть и более активную деятельность Тверского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты. Полагаю, что это – наши общие с Уполномоченным задачи, - считает Сергей Голубев.

В свою очередь Антон Стамплевский пояснил, что ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области будет представлен к 1 марта.

- Сейчас мы завершаем работу над докладом, сделали исследования, которые делаем ежегодно, в том числе по влиянию контрольно-надзорной деятельности на бизнес. У нас сложилось конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом областного парламента, и то внимание, с которым здесь относятся к проблемам бизнеса, позволяет рассчитывать на серьезное продвижение в части развития благоприятного делового климата, - сказал Антон Стамплевский.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что, несмотря на те важные шаги, которые были предприняты губернатором и Законодательным Собранием по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, остается проблема, связанная с маркированными товарами в связи с потерей возможности работать на едином налоге на вмененный доход:

- В первую очередь это касается аптечного бизнеса, продаж обуви. Эти организации могут первыми попасть под новое регулирование уже с 1 июля 2020 года. По предварительным оценкам возможным результатом такого ускоренного вхождения в новый правовой режим может стать, в том числе, и серьезное удорожание лекарств, чего нельзя допустить. И ряд регионов идет по пути, чтобы демпфировать (то есть, уменьшить) такую нагрузку, чтобы переходы эти были плавными. Мы также подготовили свои предложения и готовы представить на рассмотрение.

Еще одно предложение Уполномоченного по защите прав предпринимателей связано с завершением периода налоговых каникул. Соответствующий документ был принят в 2014 году на федеральном уровне, затем в 2015 году был принят региональный закон, устанавливающий налоговые каникулы на пять лет.

- В 2021 году период налоговых каникул завершается, и мы хотим предложить сохранить возможность для всех вновь созданных предприятий работать по нулевой ставке - до 2024 года, что созвучно с реализацией национального проекта, в рамках которого в нашем регионе планируется создать 4200 новых малых и средних предприятий. Это станет дополнительным стимулом для развития, - уверен Антон Стамплевский.

Также стороны обсудили вопросы информационной активности и расширения возможностей доведения до бизнес-сообщества изменений в законодательстве, проведения олимпиады по истории российского предпринимательства для школьников старших классов, исходя из успешной реализации такого мероприятия среди студентов тверских вузов.

Завершая встречу, спикер областного парламента Сергей Голубев подчеркнул, что Законодательное Собрание всегда готово к самому широкому диалогу с бизнес-сообществом и в первую очередь - по вопросам, касающимся совершенствования областного законодательства.