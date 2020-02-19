Люди гибнут за оклад: За год в Тверской области семь человек умерли от травм, полученных на работе
Говорят, настоящий фрезеровщик знает станок как свои три пальца. Юмор, конечно, чёрный, но актуальности, несмотря на совершенствование производственных процессов, увы, не теряет.
Статистику несчастных случаев на производстве за 2019 год обнародовали в Тверском региональном отделении Фонда социального страхования. Всего, по данным соцстраха, на предприятиях региона произошло 232 несчастных случая. Из них 166 – лёгкие, 59 – тяжёлые и семь закончились летальным исходом. Также в 2019 году было зафиксировано четыре случая профессионального заболевания.
В общей статистике нередки случаи удара током и травмы от падения с высоты. Так, работник одного из предприятий во время рытья траншеи «перекусил» провод, который находился под напряжением. Другой рабочий ремонтировал крышу школы и упал: не выдержала верёвочная лестница. Ещё один строитель свалился в котлован при работе на теплотрассе и получил травму грудной клетки.
Самой травмоопасной сферой в Тверской области в 2019 году стало здравоохранение. На медучреждения пришлось 23 несчастных случая, или одна десятая часть от общего числа. Почти столько же, 22 случая, произошли при обработке древесины. На предприятиях военной отрасли и отрасли социального страхования (их объединили в одну статью) произошло 16 случаев, в сфере образования - 12.
Фонд соцстраха также приводит список предприятий, где люди травмировались чаще всего:
- Управление федеральной почтовой связи Тверской области - 13 случаев;
- «Нелидовский ДОК» - 7 случаев;
- Тверская станция скорой медицинской помощи - 7 случаев;
- Исправительная колония № 1 - 5 случаев.
Печальная статистика производственного травматизма успела пополниться новыми случаями и в этом году. Таковых пока семнадцать, и три из них, увы, смертельные.
Законодательство о труде обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия для своих работников. И человек, пострадавший на производстве, имеет право на страховое обеспечение - единовременное и ежемесячное.
Размер выплат зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности. По данным Соцстраха, в 2019 году расходы на выплату единовременного страхового обеспечения составили 15,3 млн рублей, а ежемесячные выплаты – 383,8 млн рублей. Сумма выплаченных больничных в связи с производственной травмой составила 12,9 млн рублей.
ВАЖНО!
Событие признается несчастным случаем на производстве, если оно повлекло за собой необходимость перевода работника на другую работу, привело к временной (больничный на срок не менее одного дня) или стойкой утрате трудоспособности либо смерти работника. Эти утверждения зафиксированы в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев».
Ещё один важный момент: несчастным случаем на производстве не будет считаться происшествие, когда работник получил травму будучи пьяным или совершая какое-то преступное действие. Такие ситуации официально квалифицируются как несчастные случаи, не связанные с производством, а значит, и страховое обеспечение пострадавшему не светит.
ИСТОЧНИК KP.RU