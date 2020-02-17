У кого в Тверской области сейчас в карманах густо

Русский поэт-сатирик Аминад Шполянский, творивший под псевдонимом Дон-Аминадо, говорил, что пессимизм есть вопрос темперамента, а оптимизм - вопрос жалованья. Так что, кому живётся весело и вольготно, не хуже психологов знают работники статистики. И знаниями этими делятся с нами.

Тверьстат опубликовал свежую информацию о заработках работников крупных и средних предприятий Тверской области и Твери. В региональную статистику включены данные о зарплатах с января по ноябрь 2019 года, а в статистику по Твери - цифры за весь прошлый год.

Средняя зарплата в Тверской области с января по ноябрь 2019 года составляла 32558 рублей и выросла по сравнению с тем же периодом 2018 года на 6,7%. В Твери средняя зарплата за 2019 год составила 43537 рублей. За год она приросла на 8,1%.

Заработки в Тверской области

Самые большие:

55062 рублей в месяц - средняя зарплата работников сферы «Производство прочих транспортных средств и оборудования». Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), в эту сферу входят производители водного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также комплектующих. Прирост по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 8,7%.

50240 рублей в месяц - у финансистов и страховщиков. Прирост - 3,5%.

45651 рублей в месяц - у энергетиков. Прирост их заработков составил 6%.

Самые маленькие:

21498 рублей в месяц - у представителей сферы «Предоставление прочих видов услуг». Сюда, согласно ОКВЭД, входят работники общественных объединений, специалисты по ремонту и обслуживанию вычислительной техники, предметов домашнего обихода, личных вещей и так далее. Прирост их заработков - 3,3%.

23822 рубля получали в среднем работники общепита и гостиниц. Они стали зарабатывать больше на 4,6%.

24040 рублей в среднем зарабатывали ежемесячно работники водоснабжения и водоотведения. Они стали получать на 7,4% больше.

Образование и здравоохранение:

Работники образования в Тверской области с января по ноябрь 2019 года в среднем получали 25480 рублей в месяц (прирост 6,5%), а работники здравоохранения - 31098 рублей в месяц (прирост 8,2%).

Что касается чиновников, информации об их заработках Тверьстат не предоставляет. Все подробности о том, сколько получают государственные и муниципальные служащие, мы узнаем весной, когда они начнут обнародование своих деклараций.

Зарплаты в Твери

Самые большие:

62887 рублей в месяц - у работников сферы «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: за год (по сравнению с 2018-м) их заработки выросли на 6,5%. Согласно ОКВЭД, в эту сферу попадает множество специалистов с высшим образованием: бухгалтеры, нотариусы, финансовые консультанты, архитекторы, инженеры, дизайнеры, учёные и многие другие.

59950 рублей - финансисты и страховщики. Их среднемесячный заработок прирос за год на 0,5%.

48016 рублей в месяц - строители. По сравнению с 2018 годом зарплаты в строительной отрасли выросли прилично - на 13,6%.

Самые маленькие:

26266 рублей в месяц - зарплата работников сферы операций с недвижимым имуществом. Это, согласно ОКВЭД, агенты по недвижимости, работники управляющих организаций, оценщики и так далее. Годовой прирост их зарплат составил 7,6%.

31706 рублей - работники гостиниц и общепита. За год их заработки выросли на 10,4%.

31931 рубль в месяц (рост на 5,7% за год) - работники образования. Медики зарабатывали больше учителей: 39107 рублей (рост на 8,8% за год).

В целом же по России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников всех организаций равна 46000. Как видите, даже самые «жирные» специальности у нас по уровню жалований недалеко ушли от среднероссийских.

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