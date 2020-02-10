2020-02-10T14:15:45+03:00
Общество

В Твери продолжается работа по внедрению дизайн-кода

В Твери с октября прошлого года действует дизайн-код. В настоящее время Администрация города предоставляет консультации предпринимателям по новым стандартам оформления информационных конструкций – на приведение их в соответствие дается год.
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Графика: администрация ТвериГрафика: администрация Твери
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С начала 2020 года 10 предпринимателей уже подготовили проекты новых вывесок и подали необходимый пакет документов для рассмотрения на архитектурно-градостроительном совете – он коллегиально выдаёт заключение на каждую информационную конструкцию. На основании данного документа департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери выносит решение о согласовании.

В администрации города поясняют, что рекомендации по размещению информационных конструкций на территориях особого городского значения размещены на официальном сайте: tver.ru/design_code. Прежде, чем готовить документы предприниматели могут обратиться за консультацией в департамент архитектуры и градостроения администрации Твери. Единый приёмный день проводится еженедельно по вторникам с 14 до 17 часов. Запись по телефону: (4822) 32-09-30.

Напомним, горадминистрация утвердила перечень правил, согласно которым вывески не должны закрывать архитектурные элементы, то есть это должны быть отдельные буквы и символы без подложки. Также регламентируется их размер, стиль, цветовые решения.

Пилотными для внедрения дизайн-кода определены семь магистральных улиц: Советская, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятская, Тверской проспект, проспекты Чайковского и Калинина. На приведение информационных конструкций в соответствие с дизайн-кодом отведен год, но это относится только к вывескам, которые изначально прошли предусмотренную процедуру согласования.

Таких в центральной части города лишь порядка 20%. Остальные предприниматели, разместив несогласованные информационные конструкции, нарушают Правила благоустройства города Твери и ст. 26 Закона Тверской области № 46-ЗО «Об административных правонарушениях». На основании протокола об административном правонарушении за это на предпринимателя может быть наложен штраф в размере 10-20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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