Табачные инновации под запретом

Пленарное заседание 30 января открыло весеннюю сессию в работе областного парламента.

Поработали депутаты плодотворно: рассмотрели и утвердили несколько важных для жизни региона законопроектов: закон «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», закон «Об ограничении на территории Тверской области розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции».

Принята территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – здесь заложены очень серьезные цифры (более 21 млрд рублей на 2020 год), что связано с увеличением федеральных средств, которые идут на оказание бесплатной медицинской помощи.

Конечно, «вишенкой на торте» стало принятие закона, запрещающего продажу такую называемых электронных парогенераторов, а так же иной никотиносодержащей продукции. За принятие документа ратовала прокуратура.

Документ запрещает (до принятия соответствующего федерального закона) розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции на территории нашего региона. Закон направлен на обеспечение правопорядка, общественной безопасности, предупреждение причинения вреда жизни и здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Как отмечают разработчики, с введением законодательного запрета курения табака в общественных местах активизировалось использование различных электронных систем доставки никотина (ЭСДН), представляющих собой устройства, в которых вместо использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем. В указанных изделиях используются картриджи с раствором, содержащим никотин, в концентрации до 4,8 %.

Эти устройства позиционируются их производителями как безвредный «водяной пар», но фактически они способствуют появлению никотиновой зависимости и распространению потребления никотина. ЭСДН чрезвычайно популярны среди школьников и подростков.

Данные, вытекающие из оценки химических компонентов в составе жидкостей, используемых в ЭСДН, и производимой ими аэрозоли, указывают на наличие в них канцерогенных и других токсичных веществ. Кроме того, пользователи сами заправляют жидкость в электронные сигареты. Таким образом, уровень никотина определяет не производитель, а пользователь, что может привести к отравлению.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области в настоящее время отмечается рост популярности так называемых «инновационных никотиносодержащих продуктов», являющихся альтернативой курению табака, в том числе сосательных и жевательных никотиновых смесей.

Концентрация никотина в них составляет от 20 до 80 мг, тогда как в обычной сигарете содержание никотина - не более 1,5 мг. Данные смеси реализуются, как аналог снюса, оборот которого на территории РФ запрещен.

Как отмечает Роспотребнадзор, в технологии приготовления смесей не используется табак, вследствие чего они не относятся к табачной продукции и не подпадают под действие технического регламента на табачную продукцию и Федерального закона от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Также в продаже появились зубочистки, леденцы, мармелад и фрукты с высоким содержанием никотина. Указанная продукция оказывает разрушительное воздействие на детский организм, создает угрозу жизни и причинения вреда здоровью ребенка, что обусловлено содержанием в ее составе никотина, являющегося нервным ядом. Итогом ее распространения является быстрое формирование никотиновой зависимости и массовое вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вредных

Кстати, во многих регионах РФ уже приняты законы, запрещающие розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также устанавливающие административную ответственность за неисполнение данного запрета. В частности, это гСанкт-Петербург, Московская, Вологодская, Новгородская, Ростовская, Владимирская, Магаданская, Пензенская области и другие регионы. Теперь к ним присоединяется и Тверская область.

Стоит отметить, что ещё на стадии подготовки законопроекта областным парламентом были организованы публичные консультации. Своё мнение высказали общественные организации и объединения малого и среднего предпринимательства, Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребёнка, Общественная палата Тверской области, Молодёжная палата при Законодательном Собрании и ряд других организаций. В ходе проведения публичных консультаций были получены положительные заключения. В них отмечается актуальность заявленных проблем и необходимость принятия закона. Документ поддержало и Правительство Тверской области.

Также в двух чтениях депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые также инициированы прокурором Тверской области и устанавливают административную ответственность за несоблюдение ограничения розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции на территории нашего региона.

Согласно документу, розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Из первых уст

Сергей Голубев , Председатель Законодательного Собрания Тверской области об итогах заседания:

-Конечно, не могу не отметить принятый сегодня региональный закон «Об ограничении на территории Тверской области розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции», инициированный прокурором Тверской области. К депутатам, ко мне лично поступали многочисленные обращения от жителей области, где они высказывали опасения, что никотиносодержащие вещества могут попасть в школы, говорили о необходимости законодательно запретить их распространение и продажу несовершеннолетним. Могу сказать, что эти вопросы поднимала и Молодежная палата.

На стадии подготовки законопроекта прошло обсуждение, свое положительное заключение дали комитеты по социальной политике, по экономической политике и предпринимательству. Естественно, депутаты поддержали законодательную инициативу, приняв данный закон. Мы надеемся на ужесточение федерального законодательства в плане производства и оборота никотиносодержащих веществ. И как только это произойдет, Законодательное Собрание Тверской области берет на себя обязательство вернуться к данному региональному закону и рассмотреть дополнительные меры по ограничению производства и продажи данных веществ.