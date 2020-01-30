Тверь ждут слякотные выходные и морозное начало недели

Неплохая зима сложилась наконец-то в Твери. Если бы еще не такая сильная влажность и низкое давление, то было бы совсем хорошо. Однако придется потерпеть.

Небольшой минус с переходом на плюс сохранится, как и осадки, которые ожидаются в ближайшие дни.

С середины дня субботы 1 февраля погода несколько изменится: к середине дня столбик термометра покажет 0.. -1 градус, ветер усилится до 8 - 9 м/с, ожидается небольшой снег.

А вот в воскресенье 2 февраля все силы, ответственные за погоду, немного расслабятся и позволят себе вновь похулиганить. Нас ждет дождь со снегом и плюсовая температура. Днем +2 градуса и все тот же пронизывающий ветер, порывы которого в середине дня будут до 11 м/с.

Понедельник особых изменений не принесет, всё тот же небольшой плюс и западный ветер. На дорогах - вода и тающий снег, так что за рулем придется быть предельно осторожным.

Ночь на вторник поменяет погоду в корне. С +2 столбик термометра упадет до -6 градусов. Вода на дорогах замерзнет, ожидается гололедица. Ветер сменится на северо-западный. Впрочем такой "мороз" тоже надолго не задержится.