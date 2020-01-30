Афиша с 30 января по 4 февраля в Твери: Магия Востока, "Пигмалион" и осташковский стимпанк

Первые дни февраля обещают порадовать культурным многообразием. Все мы уже отдохнули после прошедших праздников, набрались сил и готовы к новым ярким событиям. И их будет много. В театрах готовятся премьеры, в музеях - необыкновенные выставки, в концертных залах - встречи со звездами.

ВЫСТАВКИ

«Фантазии в стиле steampunk…»

Автор необычных фигур - осташковский художник-дизайнер Игорь Афанасенко.

В экспозиции будет представлено более 80 скульптур и панно, выполненных в стиле стимпанк. Посетители увидят скульптуры животных, сказочных и фантазийных персонажей, модели автомобилей и самолетов.

Выставка будет сопровождаться разнообразными событиями и мастер-классами.

Детский музейный центр ТГОМ, ул. Советская, 3а.

Открытие 1 февраля в 12:00. Продлится по 21 марта.

Взрослый билет - 200 рублей, детский (с 7 лет) - 100 рублей, студенты и пенсионеры (при предъявлении удостоверения) - 100 рублей, дети до 7 лет и льготные категории посетителей - бесплатно.

На выставке будет представлено более 80 экспонатов. Фото: Наталья Иванова, ДМЦ

ТЕАТР

Премьера - «Пигмалион»

Премьерные показы по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» продолжаются. Древнегреческий миф о Пигмалионе, слепившем Галатею и затем влюбившемся в нее, несколько расходится со взглядами драматурга Бернарда Шоу.

Это история о том, как лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс (арт. Никита Березкин, Евгений Романов) сталкивается с уличной цветочницей Элизой Дулиттл (арт. Евгения Голубева). Ученый заключает со знакомым, полковником Пиккерингом (арт. Алексей Великотный), пари, что за шесть месяцев сможет обучить ее грамотному произношению и представить на светском приеме как герцогиню. Задача не из легких.

В «Пигмалионе» звучат вечные темы: человеческое достоинство, деньги, неравенство, взаимоотношения мужчин и женщин. Режиссер спектакля - Светлана Филатова. 16+

Театр драмы, малая сцена

5 и 6 февраля в 19:00.

Премьерные показы по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» продолжаются. Фото: ТАТД

Премьера - «Сказки Йозефа Чапека про песика и кошечку»

Первым спектаклем 2020 года в ТЮЗе станут «Сказки Йозефа Чапека про песика и кошечку» в постановке режиссера Натальи Пахомовой. Юных зрителей ждет игровой спектакль, где воображение и фантазия повзрослевших героев снова перенесут их в беззаботное детство, полное придумок и милых игр.

Наталья Пахомова - неоднократный номинант, а также лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане», режиссер Московского театра кукол, ставит спектакли в России и за рубежом.

- Для меня сказки Йозефа Чапека - это повод вернуться в детство, где было место для фантазии, игр, милого домашнего волшебства из ничего. Чем старше мы становимся, тем больше скучаем по тому беззаботному времени, - рассказывает о спектакле Наталья Пахомова.

ТЮЗ

12, 13, 16, 29 февраля.

ТЮЗ готовит новую премьеру. Фото: ТЮЗ

ФЕСТИВАЛИ

«Магия Востока»

В Твери состоится фестиваль восточных танцев «Магия Востока». Традиционный фестиваль пройдет в столице региона уже в 29-й раз. Зрителей ждет гала-шоу лучших профессиональных исполнителей восточного танца Твери и области. Но не только. Будут и сюрпризы. Так как организаторы пригласили и звезд данного танцевального направления.

ДК «Пролетарка»

2 февраля, с 18:00 до 21:00.

Билеты в продаже.

Магия Востока пройдет в 29 раз. Фото: из архива Екатерины Зубовой

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

30 января в 18:30 - Концертная программа «Фортепианные изыски».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», дирижер - Андрей Кружков. Солистка - лауреат международных конкурсов Ксения Башмет (фортепиано).

В программе: Б. Бриттен, «Юный Аполлон» для фортепиано и струнных; Д. Шостакович, Концерт для фортепиано с оркестром № 1; Х. Турина, «Симфоническая рапсодия» для фортепиано и струнных; Е. Лебедева, «Симфоническая поэма» для струнного оркестра.

2 февраля в 12:00 - Концерт для всей семьи «Я хочу увидеть музыку».

Образцовый детский коллектив - старший хор детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» им. Г.А. Струве. Дирижер - Ирина Куренкова.

В программе: произведения русских и зарубежных композиторов о природе и животных.

4 февраля в 18:30 - Концертная программа «Русская гитарная музыка».

Лауреат международных конкурсов, профессор Государственной классической академии им. Маймонида Евгений Финкельштейн (гитара).

В программе: обработки русских народных песен разных времен, русская гитарная музыка.

Тверская филармония приглашает. Фото: ТОАФ

ГАСТРОЛИ

«Шахерезада» и «Шопениана»

Одноактные балеты «Шахерезада» и «Шопениана» представит Московский государственный театр «Русский балет». Во второй раз зрителей Твери порадует выступление прима-балерины театра «Русский балет», заслуженной артистки России Валерии Васильевой, удостоенной в 2019 году награды Правительства Москвы в номинации «Лучшая балерина года», знакомой зрителям Твери по роли Жизели.

На этот раз Валерия Васильева удивит разноплановостью ролей: по-настоящему царственной в роли Зобейды и воздушно-романтической Сильфиды в балете «Шопениана», показав две женские ипостаси, страстную царственную и неземную возвышенную.

Также в балетах принимают участие заслуженные артисты России Дмитрий, Максим Фомин, Антон Гейкер, лауреат международных конкурсов Екатерина Лосева и артисты балета.

Театр драмы

16 февраля в 17:00.

Билеты в кассе театра.

Зритеди увидят два разныз балета. Фото: МГТ "Русский балет"

ВСТРЕЧИ

«О жизнь, я твой!»

Проект «Осторожно: поэзия!» возвращается после новогодних праздников. И в Твери пройдет серия литературных встреч. Информационный партнер - «Комсомольская правда»-Тверь». Первая из них - 2 февраля в 17:00.

Вечер поэзии «О жизнь, я твой!» будет с автором Вячеславом Дороговым.

Кофейня «Теплый дом», ул. Новоторжская, д. 8.

Вход свободный.