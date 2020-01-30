Афиша с 30 января по 4 февраля в Твери: Магия Востока, "Пигмалион" и осташковский стимпанк
Первые дни февраля обещают порадовать культурным многообразием. Все мы уже отдохнули после прошедших праздников, набрались сил и готовы к новым ярким событиям. И их будет много. В театрах готовятся премьеры, в музеях - необыкновенные выставки, в концертных залах - встречи со звездами.
ВЫСТАВКИ
«Фантазии в стиле steampunk…»
Автор необычных фигур - осташковский художник-дизайнер Игорь Афанасенко.
В экспозиции будет представлено более 80 скульптур и панно, выполненных в стиле стимпанк. Посетители увидят скульптуры животных, сказочных и фантазийных персонажей, модели автомобилей и самолетов.
Выставка будет сопровождаться разнообразными событиями и мастер-классами.
Детский музейный центр ТГОМ, ул. Советская, 3а.
Открытие 1 февраля в 12:00. Продлится по 21 марта.
Взрослый билет - 200 рублей, детский (с 7 лет) - 100 рублей, студенты и пенсионеры (при предъявлении удостоверения) - 100 рублей, дети до 7 лет и льготные категории посетителей - бесплатно.
На выставке будет представлено более 80 экспонатов. Фото: Наталья Иванова, ДМЦ
ТЕАТР
Премьера - «Пигмалион»
Премьерные показы по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» продолжаются. Древнегреческий миф о Пигмалионе, слепившем Галатею и затем влюбившемся в нее, несколько расходится со взглядами драматурга Бернарда Шоу.
Это история о том, как лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс (арт. Никита Березкин, Евгений Романов) сталкивается с уличной цветочницей Элизой Дулиттл (арт. Евгения Голубева). Ученый заключает со знакомым, полковником Пиккерингом (арт. Алексей Великотный), пари, что за шесть месяцев сможет обучить ее грамотному произношению и представить на светском приеме как герцогиню. Задача не из легких.
В «Пигмалионе» звучат вечные темы: человеческое достоинство, деньги, неравенство, взаимоотношения мужчин и женщин. Режиссер спектакля - Светлана Филатова. 16+
Театр драмы, малая сцена
5 и 6 февраля в 19:00.
Премьерные показы по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» продолжаются. Фото: ТАТД
Премьера - «Сказки Йозефа Чапека про песика и кошечку»
Первым спектаклем 2020 года в ТЮЗе станут «Сказки Йозефа Чапека про песика и кошечку» в постановке режиссера Натальи Пахомовой. Юных зрителей ждет игровой спектакль, где воображение и фантазия повзрослевших героев снова перенесут их в беззаботное детство, полное придумок и милых игр.
Наталья Пахомова - неоднократный номинант, а также лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане», режиссер Московского театра кукол, ставит спектакли в России и за рубежом.
- Для меня сказки Йозефа Чапека - это повод вернуться в детство, где было место для фантазии, игр, милого домашнего волшебства из ничего. Чем старше мы становимся, тем больше скучаем по тому беззаботному времени, - рассказывает о спектакле Наталья Пахомова.
ТЮЗ
12, 13, 16, 29 февраля.
ТЮЗ готовит новую премьеру. Фото: ТЮЗ
ФЕСТИВАЛИ
«Магия Востока»
В Твери состоится фестиваль восточных танцев «Магия Востока». Традиционный фестиваль пройдет в столице региона уже в 29-й раз. Зрителей ждет гала-шоу лучших профессиональных исполнителей восточного танца Твери и области. Но не только. Будут и сюрпризы. Так как организаторы пригласили и звезд данного танцевального направления.
ДК «Пролетарка»
2 февраля, с 18:00 до 21:00.
Билеты в продаже.
Магия Востока пройдет в 29 раз. Фото: из архива Екатерины Зубовой
КОНЦЕРТЫ
Тверская академическая филармония приглашает
30 января в 18:30 - Концертная программа «Фортепианные изыски».
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», дирижер - Андрей Кружков. Солистка - лауреат международных конкурсов Ксения Башмет (фортепиано).
В программе: Б. Бриттен, «Юный Аполлон» для фортепиано и струнных; Д. Шостакович, Концерт для фортепиано с оркестром № 1; Х. Турина, «Симфоническая рапсодия» для фортепиано и струнных; Е. Лебедева, «Симфоническая поэма» для струнного оркестра.
2 февраля в 12:00 - Концерт для всей семьи «Я хочу увидеть музыку».
Образцовый детский коллектив - старший хор детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» им. Г.А. Струве. Дирижер - Ирина Куренкова.
В программе: произведения русских и зарубежных композиторов о природе и животных.
4 февраля в 18:30 - Концертная программа «Русская гитарная музыка».
Лауреат международных конкурсов, профессор Государственной классической академии им. Маймонида Евгений Финкельштейн (гитара).
В программе: обработки русских народных песен разных времен, русская гитарная музыка.
Тверская филармония приглашает. Фото: ТОАФ
ГАСТРОЛИ
«Шахерезада» и «Шопениана»
Одноактные балеты «Шахерезада» и «Шопениана» представит Московский государственный театр «Русский балет». Во второй раз зрителей Твери порадует выступление прима-балерины театра «Русский балет», заслуженной артистки России Валерии Васильевой, удостоенной в 2019 году награды Правительства Москвы в номинации «Лучшая балерина года», знакомой зрителям Твери по роли Жизели.
На этот раз Валерия Васильева удивит разноплановостью ролей: по-настоящему царственной в роли Зобейды и воздушно-романтической Сильфиды в балете «Шопениана», показав две женские ипостаси, страстную царственную и неземную возвышенную.
Также в балетах принимают участие заслуженные артисты России Дмитрий, Максим Фомин, Антон Гейкер, лауреат международных конкурсов Екатерина Лосева и артисты балета.
Театр драмы
16 февраля в 17:00.
Билеты в кассе театра.
Зритеди увидят два разныз балета. Фото: МГТ "Русский балет"
ВСТРЕЧИ
«О жизнь, я твой!»
Проект «Осторожно: поэзия!» возвращается после новогодних праздников. И в Твери пройдет серия литературных встреч. Информационный партнер - «Комсомольская правда»-Тверь». Первая из них - 2 февраля в 17:00.
Вечер поэзии «О жизнь, я твой!» будет с автором Вячеславом Дороговым.
Кофейня «Теплый дом», ул. Новоторжская, д. 8.
Вход свободный.
Вечер поэзии «О жизнь, я твой!» пройдет с автором Вячеславом Дороговым. Фото: издательство "РЭД"
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