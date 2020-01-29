2020-01-29T15:39:50+03:00
Звезды

«Шахерезада» в Твери: В Твери покажут балет о царице, которая не подчинилась даже в гареме

О своей героине рассказала заслуженная артистка России Валерия Васильева
Ирина ТАРАСОВА
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Валерия Васильева - Для меня шахерезада это царица, которая никому не подчиняется, даже живя в гареме. Фото: из архива МГТ "Русский балет"Валерия Васильева - Для меня шахерезада это царица, которая никому не подчиняется, даже живя в гареме. Фото: из архива МГТ "Русский балет"
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В Тверь во второй раз с гастролями приезжает Московский государственный театр "Русский балет".

На этот раз тверской зритель увидит сразу два балета -«Шопениана» и «Шахерезада», главные партии в которых исполнит прима-балерина театра «Русский балет» заслуженная артистка России Валерия Васильева, удостоенная в 2019 году награды Правительства Москвы в номинации «Лучшая балерина года».

Мы задали звезде несколько вопросов:

- Валерия, на этот раз вы исполняете главные партии в балетах «Шопениана» и «Шахерезада» Что для вас балет «Шахерезада»?

- Для меня Шахерезада это не история любви, это не история о неверности Зобейды (жены Шаха) , это история царицы, которую шах взял в плен и сделал своей женой. Это история женщины, которая пытается жить по правилам восточного гарема, но она по-прежнему свободна в своих желаниях и проявлениях. Ее властная натура не приемлет запретов. Царица, которая никому не подчиняется, даже живя в гареме.

- А балет «»Шопениана»?

- «Шопениана» - это обаяние белоснежной чистоты юности и красоты, которая даже выше Гения, она не требует понимания.

«Шопениана» - это обаяние белоснежной чистоты юности и красоты. Фото: архива МГТ "Русский балет"

«Шопениана» - это обаяние белоснежной чистоты юности и красоты. Фото: архива МГТ "Русский балет"

- Ранее вы приезжали с балетом «Жизель», теперь два других балета. Какой образ вам более близок?

- Мы все состоим из множества красок. Можно жить и в мире возвышенных идей с их идиллическими образами, постоянно находясь в творческом вдохновении. Но также и любить жизнь с ее возможностями, энергией, яркими красками. Я думаю мне близки все эти роли.

- Валерия, что ожидать зрителям, желающим посмотреть спектакли «Шопениана» и «Шахерезада»?

- Зрители увидят высокопрофессиональное исполнение хореографии Великого Русского балетмейстера Михаила Фокина, красоту декораций и костюмов, зрители смогут проникнуть в красоту музыки через грезы балетмейстера, превратившего их в реальность. Смогут ощутить чарующую роскошь Востока, его тайны, его притяжение и жестокость. За один вечер зрители смогут погрузиться в два разных сказочных мира.

Главную партию исполнит прима-балерина театра «Русский балет» заслуженная артистка России Валерия Васильева. Фото: архива МГТ "Русский балет"

Главную партию исполнит прима-балерина театра «Русский балет» заслуженная артистка России Валерия Васильева. Фото: архива МГТ "Русский балет"

ИСТОЧНИК KP.RU

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