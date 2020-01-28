2020-01-28T18:09:34+03:00
Политика

Пора переселяться: в Тверской области решат жилищный вопрос больше пяти тысяч жителей

На заседании правительства региона рассмотрели адресную программу по переселению граждан из непригодного для жизни жилья
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Игорь Руденя подчеркнул, что строящиеся по программе дома должны быть комфортными и соотвествовать требованиям энергоэффективности. Фото: ПТОИгорь Руденя подчеркнул, что строящиеся по программе дома должны быть комфортными и соотвествовать требованиям энергоэффективности. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя начал заседание с имени Президента России Владимира Путина. А вернее – задач, которые глава государства ставит перед регионами.

– В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин особое внимание уделил решению жилищного вопроса, – напомнил всем губернатор. – Реализация программы по переселению из аварийного жилья является важной частью общей работы по исполнению поручений главы нашего государства.

После этого Игорь Руденя, опережая доклад министра, перешёл к конкретике: к 1 сентября 2025 года в Тверской области должно быть расселено порядка 90 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Благодаря этому в новые квартиры смогут переехать 5113 человек в большинстве муниципалитетов региона.

И лёд, как говорил один известный персонаж, уже тронулся. В прошлом году – начале 1 этапа программы – это уже сделали 183 человека. В этом году к счастливым новосёлам должно присоединиться еще не меньше 270 граждан Твери, Ржева, Торжка, Зубцовского, Конаковского, Торопецкого и Бельского районов. Дальше пойдёт (если пойдёт по плану) по нарастающей.

Самое большое переселение «народов», то есть жаждущих нового жилья, запланировано на четвертый, пятый и шестой этапы, то есть на 2023-2025 годы. За этот период в новые квартиры должно переехать свыше 3670 жителей 20 муниципалитетов региона.

Масштабные планы требуют больших денег. В нашем случае — это около 4 млрд рублей. Свыше 3,4 млрд – федеральных, порядка 560 млн – региональных.

Каплю дёгтя в бочку мёда на заседании, как водится, подлили приглашенные эксперты. Так, заместитель гендиректора государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин указал на то, что программа в Тверской области пока реализуется не так быстро, как задумано.

– Надо ускоряться и выходить на кратно большие объемы ввода нового жилья для переселения, – несколько флегматично произнёс Олег Рурин, а затем оптимистично добавил. – Мы уверенны, что ход программы можно даже ускорить.

По его мнению проблемой может стать и медленное заключение контрактов со строительными компаниями. Пока их заключено меньше, чем планировалось. Это признал и.о. министра строительства региона Денис Биленко.

Глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина напомнила всем, что в программу на расселение включены далеко не все уже непригодные для жизни дома. В ней речь идет только о признанных аварийными с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года.

Губернатор не оставил реплики без внимания и начал выяснять, можно ли побыстрее сформировать перечень аварийных домов, не вошедших в программу. Судя по всему, их жителям еще придётся порядком подождать своей очереди...

Наконец, на заседании неминуемо зашла речь о многострадальных жителях Морозовских казармах Твери. Губернатор призвал к ответу мэра города Алексея Огонькова.

– Вопрос начал решаться, по переселению жителей из Морозовских казарм есть отдельная программа, которую город реализует совместно с правительством области, – как-то осторожно ответил мэр.

Далее выяснилось, что для жителей казарм построят две многоэтажки в Заволжском районе. На это заложено 865 млн рублей. Ситуацию для журналистов еще больше прояснил обросший бородой по-моде директор «Института регионального развития» Павел Парамонов:

– Строительство этих домов должно завершиться к 1 октября 2021 года. Под это специальным распоряжением планируется выделить земельный участок в районе улицы Фрунзе. Я уверен, что в течение двух - трех лет мы решим эту «занозу», которая сидит в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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