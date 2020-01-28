Тверь - не каток, но льда хватило на десятки переломанных рук и ног

«Ох, ты ж..!» - вскрикиваю, не сдержавшись: по дороге от остановки «Проспект Победы» до редакции на Озёрной поскальзываюсь уже третий раз, хотя стараюсь идти аккуратно.

Дорожки обледенели: пару дней назад шёл дождь со снегом, и вот подморозило. Зима и гололедица, как всегда, наступили внезапно, в конце января. И песко-соляная смесь, которую обильно разбрасывали по улицам даже в оттепель, куда-то исчезла.

Горожане выписывают на льду нелепые пируэты. Кому не повезло - падают. В травмпунктах аншлаг. Приёма в травматологическом пункте больницы № 6 ждут человек семнадцать.

- Есть кто от гололедицы пострадавший?

- Да все мы тут пострадавшие! - смеются люди.

Женщина из очереди, Елена Васильева, рассказывает, что получила травму ноги вчера вечером прямо у дома, на Октябрьском проспекте, 77.

- Вышла из машины и сразу упала. Не посыпано нигде вообще! - сердится Елена.

До квартиры женщина кое-как добралась, думала, обойдётся, но нога опухла и посинела. Пришлось на следующий день ехать в травмпункт. Приёма Елена ещё не дождалась. А сидящей рядом Марии Еропольской уже сделали рентген. Перелома нет, но связки девушка потянула здорово.

- Тоже у дома, на проспекте Победы, 63. Едва успела выйти из подъезда, - делится подробностями Мария и также сообщает, что тротуары не посыпаны нигде.

Пострадавшие от гололедицы: Елена (справа) и Мария (первая слева). Получили травмы в разных частях города.Фото: Виктория ТУШКОВА

Мария сидит в этой очереди уже второй раз. Пришла в 8:30, её направили на рентген. Но в травмпункте рентген не работает. Надо идти в другой корпус, рентген там делают с 11 утра.

- Туда, кстати, дорожка тоже не посыпана была, - смеётся девушка. - Уцепившись за мужа шла.

В травмпункте первой городской больницы ситуация аналогичная.

- Много обращений. За 27 января с травмами рук, ног и грудной клетки поступило 18 взрослых и пятеро детей. В травматологическое отделение 14 человек поступило. Кто-то сам приходит, кого-то привозит «скорая», - рассказал «КП»-Тверь» по телефону один из докторов больницы, добавив, что такого безобразия на улице давно не видел.

В МУП «ЖЭК» - предприятии, ответственном за содержание дорог и тротуаров на городских улицах - говорят, что дворники работают, но весь город сразу охватить не в силах.

- Не все тротуары в нашей ответственности. Например, придомовую территорию обслуживают управляющие компании, тротуары у магазинов должны содержаться силами владельцев магазинов, - пояснил заместитель директора МУП «ЖЭК», депутат Тверской городской Думы Максим Жирков. - Мы убираем тротуары вдоль магистралей. Все наши дворники работают в режиме продлённого дня. Но чтобы охватить всю территорию, требуется пятьсот дворников, а у нас в штате только сто пятьдесят.

В общем, понятно, что лёд либо уберут, либо потеплеет, и он растает. Так что горожанам пока мы можем посоветовать быть осторожными и приобрести съёмные накладки на обувь - ледоходы. Или хотя бы лейкопластырь на подошву приклеить.

Кстати, погода в ближайшие дни так и будет «плясать» вокруг ноля: ночью к минусу, днём к плюсу.

НА ЗАМЕТКУ

Как работают травмпункты Твери.

Травмпункт при 1-й городской больнице

Телефоны: (4822) 42-19-83, 42-05-30.

График приёма:

- ежедневно с 8:00 до 19:00 - приём жителей Центрального и Пролетарского районов;

- понедельник, среда, пятница с 19:00 до 8:00 - общегородское дежурство.

Травмпункт при 6-й городской больнице

Телефон (4822) 58-52-22.

График приёма:

- ежедневно с 8:00 до 19:00 - приём жителей Московского района, в воскресенье - Московского и Заволжского районов;

- четверг, воскресенье с 19:00 до 8:00 - общегородское дежурство.

Травмпункт при 7-й городской больнице

Телефон (4822) 55-47-94.

График приёма:

- ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 19:00 - приём жителей Заволжского района;

- вторник, суббота с 19:00 до 8:00 - общегородское дежурство.