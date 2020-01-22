Депутат гордумы Твери Дмитрий Гуменюк призвал молодых активнее идти в политику
-Ну что, стартуем? - бодро и по-молодёжному спросил депутат Дмитрий Гуменюк у сидящих за круглым столом студентов.
Молодежь молчала, видимо, согласившись. В овальном зале думы пахло кофе, его предполагалось пить позже.
А пока депутат Гуменюк хотел узнать от ребят: как они смотрят на возрождение Молодежной палаты гордумы. Институт этот предполагается сделать эффективным, актуальным, так что мнение молодых не лишнее будет.
Положение о палате сейчас дорабатывается.
Надо отметить, что Молодежная палата у думы была ранее, но в сентябре 2017-го прекратила работу в связи с истечением срока полномочий.
Теперь же, в канун Дня студенчества, на встрече с активистами студсоветов вузов и сузов города предстояло обсудить, как сделать работу палаты более эффективной.
В начале встречи молодые люди стеснялись и вопросы по существу задавать не торопились, потом потихоньку раскачались:
-Как будет формироваться палата?
-Не хотелось, чтоб сверху; надо активных ребят привлекать, - заметил Гуменюк и призвал:
-Вопросы, предложения, жалобы?
-А прописка важна? - спросила девушка из областного молодежного парламента.
-А на ваш взгляд? - в ответ интересуется депутат.
-Дискуссионный вопрос, - уклончиво отвечает она.
-Если человек активен и умён - прописка не имеет значение.
Пошли дальше:
-Можно ли привлекать молодежь в политику по средствам соцсетей?
-Должны ли быть наставники у членов молодежной палаты?
Молодежь несколько осмелела, начала сыпать терминами, разводить функционал институтов муниципальной власти.
Спросила, а какой профит от прихода в политику городскую?
-Для вас это инструмент самореализации, - заверил Гуменюк.
-А давайте про проблемы в вашей среде? - предложил депутат.
Молодежь о наболевшем не хотела. Даже не повелась на проблемы с лайками в постах в Инстаграм.
Потом говорили о том, что с социальным лифтом в регионе сложно, не за деньги политикой молодежь заниматься не хочет, в Молодежной палате срок членства должен быть не пять лет (как прописано в Положении), а два - а то скучно так долго одним делом заниматься и вдруг приоритеты в карьере изменятся.
-Какие задачи у членов палаты? Что делать-то надо?
Депутат ответил, что, по его мнению, Молодежная палата- это банк идей. Именно их ждут от молодых политиков старшие товарищи.
Общением с молодежью Дмитрий Гуменюк остался доволен.
-Я полагаю, в ближайшие несколько месяцев вопрос с созданием Молодежной палаты при Тверской гордуме будет решён, - пообещал он в разговоре с журналистами.
Молодёжь слушала с интересом.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU