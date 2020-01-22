Депутат гордумы Твери Дмитрий Гуменюк призвал молодых активнее идти в политику

-Ну что, стартуем? - бодро и по-молодёжному спросил депутат Дмитрий Гуменюк у сидящих за круглым столом студентов.

Молодежь молчала, видимо, согласившись. В овальном зале думы пахло кофе, его предполагалось пить позже.

А пока депутат Гуменюк хотел узнать от ребят: как они смотрят на возрождение Молодежной палаты гордумы. Институт этот предполагается сделать эффективным, актуальным, так что мнение молодых не лишнее будет.

Положение о палате сейчас дорабатывается.

Надо отметить, что Молодежная палата у думы была ранее, но в сентябре 2017-го прекратила работу в связи с истечением срока полномочий.

Теперь же, в канун Дня студенчества, на встрече с активистами студсоветов вузов и сузов города предстояло обсудить, как сделать работу палаты более эффективной.

В начале встречи молодые люди стеснялись и вопросы по существу задавать не торопились, потом потихоньку раскачались:

-Как будет формироваться палата?

-Не хотелось, чтоб сверху; надо активных ребят привлекать, - заметил Гуменюк и призвал:

-Вопросы, предложения, жалобы?

-А прописка важна? - спросила девушка из областного молодежного парламента.

-А на ваш взгляд? - в ответ интересуется депутат.

-Дискуссионный вопрос, - уклончиво отвечает она.

-Если человек активен и умён - прописка не имеет значение.

Пошли дальше:

-Можно ли привлекать молодежь в политику по средствам соцсетей?

-Должны ли быть наставники у членов молодежной палаты?

Молодежь несколько осмелела, начала сыпать терминами, разводить функционал институтов муниципальной власти.

Спросила, а какой профит от прихода в политику городскую?

-Для вас это инструмент самореализации, - заверил Гуменюк.

-А давайте про проблемы в вашей среде? - предложил депутат.

Молодежь о наболевшем не хотела. Даже не повелась на проблемы с лайками в постах в Инстаграм.

Потом говорили о том, что с социальным лифтом в регионе сложно, не за деньги политикой молодежь заниматься не хочет, в Молодежной палате срок членства должен быть не пять лет (как прописано в Положении), а два - а то скучно так долго одним делом заниматься и вдруг приоритеты в карьере изменятся.

-Какие задачи у членов палаты? Что делать-то надо?

Депутат ответил, что, по его мнению, Молодежная палата- это банк идей. Именно их ждут от молодых политиков старшие товарищи.

Общением с молодежью Дмитрий Гуменюк остался доволен.

-Я полагаю, в ближайшие несколько месяцев вопрос с созданием Молодежной палаты при Тверской гордуме будет решён, - пообещал он в разговоре с журналистами.