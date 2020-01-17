2020-01-18T00:38:47+03:00
Общество

"Это как влюбленность, сложно понять, когда происходит": Тверской священник о таинстве освящения воды на Крещение

"КП"-Тверь" поговорила с протоиереем Александром Душенковым
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
У всех этот момент таинства разныйУ всех этот момент таинства разныйФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. Чаще всего этот день ассоциируется у большинства людей с чином водоосвящения и купанием в проруби.

Об особенных свойствах воды уже сказано многое, однако по-прежнему возникают толки, пересуды, а с ними и предрассудки в отношении её свойств и волшебных особенностей.

Подробнее об этом беседуем с настоятелем Покровской церкви, протоиереем Александром Душенковым.

- Все знают, что в праздник Крещения Господня воду освящают два раза. Когда именно по времени это происходит?

- В Церкви существует два чина водоосвящения – Великий и малый. Великое водоосвящение совершается только на праздник Крещения Господня (Богоявление) – 19 января, а также накануне, в навечерие праздника (Крещенский Сочельник). В обоих случаях вода освящается одним и тем же чином – Великим, так что и свойства ее одинаковые. После этого освященная вода получает название Великая Агиасма и становится святыней. В дальнейшем ее употребляют по утрам натощак, а также в особых ситуациях, например, во время болезни.

18 января воду освящают после утренней службы. Второе водоосвящение проходит 19 января или после ночной, или после утренней службы. Обычно утренняя начинается в 9.00. Но в разных храмах время колеблется, поэтому лучше уточнить.

- Освящение около 24.00 самой иордани для купания к какому водоосвящению относится?

- В данном случае священнослужители освящают их по очень краткому сокращенному чину с опущением креста в источник. Здесь все на усмотрение священника. Некоторые могут крест опустить и пропеть тропарь.

Великое освящение воды - это великое таинство Фото: Олег ФИЛОНОК

Великое освящение воды - это великое таинствоФото: Олег ФИЛОНОК

- Можно ли сказать, когда именно вода становится святой? Ровно в полночь?

-Когда вода точно по времени (минуты, секунды) становится освященной в природных источниках, никто точно не знает. Нет даже такого понятия. Я обычно женщинам и объясняю по-женски. Вот ты можешь назвать точное время дня или часа, когда ты влюбилась в кого-то? Не скажешь же: я такого то числа в 10 утра влюбилась... То же самое и здесь. Великое освящение воды - это великое таинство...

Кроме того, здесь многое даётся по вере каждого. Кто-то с молитвой окунается, кто-то в шумной компании. Кто-то с батюшкой в храме, а кто-то без храма выставляет воду под звездами, и им достаточно. Кто-то трезвый, а кто-то не очень. Всё очень по-разному. А значит, и этот момент таинства у всех разный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
31-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Оленино Тверской области
Уникальные арт-объекты приглашают увидеть на выставке «Фантазии в стиле steampunk…» в Твери
В 2019 году вертолеты санавиации Тверской области вылетали на вызовы 210 раз
Школьников в Твери обследуют с помощью передвижного флюорографического комплекса
Вор-карманник обокрал на вокзале в Твери спящего пассажира
Жителям Твери разрешили еще две недели бесплатно парковаться на платных парковках
Крещенский плот-купель, с которого можно будет окунуться в воду в Твери, почти готов
"Иволгу" заменят "Волгой": в Твери будет новая транспортная карта
"Вторичка" в Твери дорожает быстрее, чем новостройки
Митрополит Тверской и Кашинский Савва будет служить праздничную литургию в Вышнем Волочке
Житель Тверской области нарубил ёлок на два с половиной миллиона рублей
На автомойке в Твери умер пожилой мужчина
На проспекте Ленина в Твери иномарка наехала на пешехода
Региональное отделение Фонда социального страхования начало выплату пособий жителям Тверской области
В Тверской области осужденные женины читали стихи о зиме поэтов-классиков
В Тверской области мужчину будут судить за оскорбление судьи
Житель Тверской области обналичивал деньги через фирмы-"однодневки"
Игорь Руденя представил нового министра сельского хозяйства Тверской области
В Тверской области пройдет профилактический рейд "Контроль трезвости"
Предпринимателей Твери предупреждают о нарушениях дизайн-кода города
В Тверской области суд ограничил доступ к сайтам по продаже военных билетов
Площадь Михаила Тверского в центре Твери официально сменила название
На Южном мосту в Твери столкнулись пять автомобилей
Мужчина попал под грузовик, выходя из машины на трассе в Тверской области
Еще двух осиротевших медвежат привезли на воспитание в Тверскую область
Женщину сбили у пешеходного перехода в Твери
Жителей Тверской области предостерегают об опасности гриппа