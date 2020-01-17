Жителям Калининского района обещают разобраться с немыслимыми счетами за свет в начале февраля

Немалому числу жителей Калининского района Тверской области с середины января приходят квитанции с безумными счетами за свет, в некоторых суммы колеблются от 3000 до 15 000 рублей вместо привычных 300-400 рублей.

Ситуация якобы возникла из-за автоматических счётчиков, которые неверно считывают информацию о потреблённой энергии. Это вызвало возмущение людей, так как им приходится приезжать в Тверь, чтобы разобраться со странными счетами.

Мы рассказали о проблеме и направили запрос в МРСК Центра «Тверьэнерго» в надежде получить разъяснения. Ответ от ведомства удивил своей обобщенностью и неконкретностью. Например, отсутствие пультов у всех абонентов объяснили тем, что жильцов в указанное время не было дома. А ведь с момента запуска счетчиков миновало три месяца! По ряду вопросов ведомство не дало вообще никаких разъяснений. Впрочем, лучше судить вам.

Вот список вопросов, которые мы направили поставщикам электричества и, соответственно, ответов:

1. Почему возникла такая ситуация? Причины?

«В связи с установкой в Тверской области на территории ответственности филиала «Россети Центр Тверьэнерго» новой интеллектуальной сплит-системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором и передачей показаний увеличилось число вопросов и обращений потребителей, связанных с необходимостью разъяснения процесса работы нового измерительного оборудования. Так, в январе в пункт по работе с потребителями Тверьэнерго поступил ряд обращений жителей региона по определению показаний расчетных приборов учета, а также запросы по дополнительной проверке приборов учета…»

В платежках была указана сумма долга от 3000 до 15000 рублейФото: Ирина ТАРАСОВА

2. Почему у потребителей нет пультов для просмотра показаний счетчиков (которые обещали привезти в течение месяца - Ред.)?

«Выносной пульт выдается при допуске прибора учета в эксплуатацию. После окончания монтажных работ по установке прибора учета около дома потребителя перед процедурой допуска в эксплуатацию сетевая компания направляет официальное уведомление за 14 рабочих дней до начала выполнения работ письмом Почты России. Пульт не был выдан и остается в РЭС в случае, если представители сетевой организации не застали потребителя дома в срок и время, указанные в данном уведомлении. В этой ситуации жители могут обратиться в район электрических сетей тверского филиала «Россети Центр», где им предоставят пульт и дадут все необходимые инструкции для последующей эксплуатации прибора учета…»

3. Почему жители районов вынуждены приезжать в Тверь и лично разбираться в ситуации, которая сложилась не по их вине?

Ответа нет.

4. Как и в какие сроки будет решаться вопрос?

«По каждому из представленных случаев специалистами блока взаимодействия с клиентами была предоставлена подробная консультация. Часть вопросов оперативно была решена на месте, для решения ряда вопросов требуется выезд специалистов управления учета электроэнергии на место проживания клиентов для проведения инструментальной проверки. Все проверочные мероприятия будут проведены энергетиками в срок до 7 февраля.»

5. Почему у вас на сайте нет официального объяснения сложившейся ситуации?

Ответа нет.

Вместо послесловия скажем, что самая подробная информация в ответе была о новых уникальных счетчиках, которые были установлены в деревнях Калининского района. Впрочем, немало людей ощутили их уникальность сполна. Ведь нежданный долг в квитанции, необходимость приезда в Тверь, а затем и беготню по кабинетам к категории удобства и комфорта вряд ли можно отнести...

И напоминаем, в Твери офис обслуживания находится на Соминке, на улице Дачная, дом 73. Телефон: 8 4822 70-40-96. Работает офис по будням с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Ответ МРСК Центра «Тверьэнерго»