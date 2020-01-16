2020-01-16T16:57:56+03:00
Экономика

Что происходит с КПК «Эль-Коммерс»?

Судебное решение прокомментировало руководство финансовой компании
Ирина СЕРГЕЕВА
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Будет ликвидировано лишь одно из юрлиц группы компанийБудет ликвидировано лишь одно из юрлиц группы компаний
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Суд Центрального района Твери удовлетворил иск тверского отделения Центробанка России о ликвидации КПК «Эль-Коммерс» в течение полугода.

Решение пока не вступило в законную силу, однако учредители КПК сообщили, что не будут его оспаривать, поскольку это плановое мероприятие, способствующее улучшению работы компании, находящееся в стадии ликвидации юридическое лицо не соответствует нынешней политике компании и темпам ее развития.

Будет ликвидировано лишь одно из юрлиц группы компаний, в деятельности которого уже нет прямой необходимости, а остальные продолжают работать.

Как прокомментировало судебное решение руководство финансовой компании:

- Ликвидация одного из предприятий, входящих в группу компаний «Эль Коммерс», не идет вразрез с существующей политикой компании в ключе деятельности по ее реорганизации. В процессе изменения рыночной конъюнктуры, регулярного в течение 2019 года изменения ключевой ставки ЦБ, повышения страховых выплат, открытия новых отделений, изменения плана капитализации и с целью сокращения расходов и обеспечения финансовой стабильности было принято решение о сокращении количества входящих в состав группы компаний юридических лиц, - говорится в официальном комментарии КПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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