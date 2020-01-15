«Волосы дыбом от всего этого!»: Жители Тверской области получили квитанции за электричество с долгами до 15 тыс. рублей

И все-таки наши люди ответственные. Нет чтобы переждать, нет чтобы посмотреть, что будет дальше. Нет, наши люди верят только себе и едут, чтобы решать вопрос лично и глядя в глаза.

В середине января жители Калининского района Тверской области получили квитанции за электричество, за свет, по-простому. Но, посмотрев в строку с платежом, схватились за сердце. В графе вместо привычных 300-400 рублей стояло от 3000 до 15 000 рублей. Звонки по всем инстанциям привели к рекомендации ехать в офис МРСК Центра «Тверьэнерго» по адресу: Тверь, ул. Дачная, 73 и там лично разбираться в проблеме.

Оттуда и позвонили в редакцию «КП»-Тверь» обеспокоенные жители.

- Мало того, что цифрами напугали, мало того, что гоняют из кабинета в кабинет по разным точкам Твери, так еще и здесь приходится стоять часами. И не факт, что всё решится одним днем. Помогите понять и разобраться!

Люди из деревень, куда автобусы в лучшем случае ходят три раза в сутки, вынуждены приезжать и разбираться в проблемеФото: Ирина ТАРАСОВА

Вооруженная адресом, фотоаппаратом и диктофоном еду к месту.

Здание за забором. Вахта, где всех пропускают строго по записи. Еще одна вахта уже в самом здании с массой коридоров и многочисленными кабинетами. Здесь я уже иду на крики людей. Перед дверьми одного из кабинетов человек 20 эмоционально обсуждают ситуацию. Узнав, что я из СМИ, сначала неохотно, а потом успокоившись рассказывают каждый свою историю.

- Мне пришло 1500 рублей, а раньше было 200 рублей. - возмущается Владимир, житель деревни Иванцево. - Нас три человека в деревне. У меня только три лампочки. Неоткуда такой сумме взяться! А все началось с того, как к нам летом приехали ребята с Пермской области, навешали нам новых счетчиков на верхотуру столба, куда даже не залезть. Сказали, что приедут через месяц, привезут пульты от них, чтобы мы следили за показаниями. Но никто не приехал, ничего не привез, а потом вот это, - показывает он мне квитанцию.

- Мне вообще другие показатели поставили. И денег я теперь должна 3000 рублей, - разводит руками жительница Кумордино.

- А мне вместо 280 рублей 8000 рублей начислили в квартиру, где два месяца назад умер человек и сейчас там никто не живет. Соседи шутят, что у меня металлургический завод где-то припрятан, - вздыхает девушка из деревни Никулино.

- Мы тут подсчитали, каждый месяц примерно 400 кВт лишних приписывают нам. Считайте, сколько с сентября уже набежало. Это какое-то отмывание денег и всё! Волосы дыбом от всего этого! - в голос признаются все вместе.

Несколько дней и платеж вам все-таки пересчитаютФото: Ирина ТАРАСОВА

Вторая проблема данной ситуации в том, что людей из деревень, куда автобусы ходят в лучшем случае три раза в сутки, гоняют по всему городу.

- Меня с бульвара Ногина отправили сюда, сказали, что здесь дадут все акты и с ними опять надо ехать к ним. И только потом они будут все пересчитывать. Это кошмар! - чуть не плачет пожилая женщина. - А как мне домой добираться? У меня вот давление уже подскочило… Очередь я не достою.

Из кабинета выходит сотрудница, забирает очередные документы у посетителя, выслушивает всё, что накипело в душе у ожидающих, и устало произносит:

- Вы, конечно, слишком рано забили тревогу. Надо было переждать, пока всё утрясется и придет в норму. И перерасчеты будут, конечно. Ошибки всегда в самом начале бывают. Не хотите тратить свое время драгоценное, платите по своим счетчикам, вы же видите, сколько у вас нагорело...

Усталые сотрудники говорят, что все решится, но не сразуФото: Ирина ТАРАСОВА

Еще один из комментариев получаем на месте от источника, которому мы склонны доверять. Правда, свои имя и должность он называть отказался.

- Два варианта, почему была насчитана такая сумма: либо сработал человеческий фактор при формировании квитанции, либо новые счетчики, установленные на опорах, которые насчитывают правильно, пересекаются и считывают данные других абонентов. Сейчас мы работаем и разбираемся. Да, нельзя сказать, что у нас сейчас спокойно, но мы работаем и в четырёх, и в шести кабинетах. Принимаем и выслушиваем всех.

- Приезжать и лично решать вопрос - это обязательно?

- Да. У всех разные вопросы и разные ситуации. У кого-то счетчик выпущен в Великую Отечественную, где нет никакой точности.

- Людям придется выплачивать сумму, скажем, в 15 000, если такая сумма будет в платежке?

- Нет. Пока подрядчик не устранит проблему, мы абонентов переводим на старый счетчик. Людям просто необходимо приехать, написать заявление и всё.

В общем, совет такой: если сохранилось подключение к старому счётчику, а многие его не демонтировали, платите по его показаниям, а уж потом приезжайте разбираться. Если же счётчик не сохранился, то просто приезжайте по адресу: Тверь, ул. Дачная, 73. Добираться туда непросто, это окраина города, от вокзала идёт маршрутка № 205. Выходить на пересечении Кольцевой и Хрустальной, и далее 300 метров пешком. Либо попробуйте звонить по круглосуточной линии энергетиков, может, вам там что-то подскажут: 8 800 50 50 115.

"КП"-Тверь" отправила официальный запрос в МРСК Центра. С ответом мы вас обязательно познакомим.

Кому-то начислили больше, а кому-то еще больше. Отсюда и эмоции людейФото: Ирина ТАРАСОВА