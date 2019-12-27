2019-12-27T18:07:48+03:00
Общество

Новогоднее чудо: Президент подарил щенка девочке из Обнинска

Подарок осчастливил не только Катю, но и всю её семью
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Катя из Обнинска счастлива: теперь у неё есть своя собака. Та, о которой мечтала. Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.Катя из Обнинска счастлива: теперь у неё есть своя собака. Та, о которой мечтала. Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.
Изменить размер текста:

У кого-то предновогодняя беготня по магазинам, годовые отчёты и прочая головная боль, а у кого-то — счастье. Самое настоящее, почти волшебное, и гавкает. Девочке Кате Папановой из Обнинска передали подарок — толстолапого щенка. Живого, настоящего. И подарок этот — от Президента России! Скажете «не может быть»? А вот послушайте.

Катя живёт в дружной многодетной семье, с родителями, братьями и сёстрами. Среди четверых детей Андрея и Олеси Папановых Катя самая старшая, ей исполнилось уже целых двенадцать лет. Родители Катю очень любят, но так вышло, что у девочки ограничены возможности здоровья. А потому ей нужно особое внимание и забота.

Вы ведь «Карлсона» читали? Тогда знаете — нет для ребёнка подарка лучше, чем собака. Вот и Катерина о ней мечтала. И чтобы обязательно — лабрадор или золотистый ретривер. Умные они, добрые очень и детей обожают. А родители знали, что собака нужна девочке ещё и потому, что общение с животным очень помогает в терапии. Так специалисты им объяснили.

Вот тогда и решил папа Андрей написать письмо Владимиру Путину. Была-не была, а вдруг подарит щенка, Новый год всё-таки! К тому же Президент и сам собак очень любит.

И новогоднее чудо для девочки Кати случилось. Даже немного раньше Нового года. 24 декабря от имени главы государства Катерине торжественно вручили гавкающий подарок - милейшего пса в красивой корзинке и с красным бантом.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, подарок от российского Президента к Новому году порадовал всю семью. А мы и не сомневались. Счастье — оно такое, особенно когда под Новый год и гавкает.

Подарок может стать настоящим чудом, особенно если долгожданный и от самого Президента! Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.

Подарок может стать настоящим чудом, особенно если долгожданный и от самого Президента! Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.

Катя, папа Андрей и щенок. Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.

Катя, папа Андрей и щенок. Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.

Переезд переездом, а обед по расписанию! Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.

Переезд переездом, а обед по расписанию! Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Опубликован график доставки пенсий тверским пенсионерам на январских каникулах
В Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя
Муниципалитетам Тверской области вручили ключи от нового спецтранспорта
Тверской государственный медуниверситет в первой лиге Национального агрегированного рейтинга вузов
В Твери догхантеры устроили массовую травлю собак
В Тверской области водитель на "Волге" задавил лежащего на дороге пешехода
Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области с наступающим Новым годом
"Контроль трезвости" покажет, кто выпил и сел за руль в Тверской области
Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы в праздничные дни
В ДТП в Тверской области пострадали три человека
В Твери ищут пропавшую женщину в сером пальто
Собственник забросил и не использует по назначению сельхозугодья в Тверской области
В Тверской области гранатами и хурмой торговали с нарушениями
На полигоне "Славное" под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса
По настоянию прокуратуры в детском саду в Тверской области установят видеонаблюдение
Семейную пару задержали за сбыт наркотиков в Твери
На улице Паши Савельевой в Твери сбили пешехода
В Тверской области водитель отвлекся от дороги и снес шлагбаум
Жители Твери пожаловались на шумный бар на проспекте Победы
В Тверской области уклонист от армии оштрафован на 20 тысяч рублей
Брошенную "Волгу" уберут с набережной Афанасия Никитина в Твери
Туман вновь окутал Тверскую область
Уютная выставка «Подарки, милые сердцу», посвященная Новому году, работает в Тверском императорском дворце
Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери приглашает на 3D Новогодний квест
На новую детскую площадку в одном из тверских дворов к детям пожаловал Дед Мороз
Новый торговый павильон на остановке "Вагонзавод" в Твери почти готов
Митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил праздничное богослужение в ИК-1
На "Рождественской ярмарке" в Твери гостей ждут мастер-классы и Дед Мороз со Снегурочкой