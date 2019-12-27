Новогоднее чудо: Президент подарил щенка девочке из Обнинска

У кого-то предновогодняя беготня по магазинам, годовые отчёты и прочая головная боль, а у кого-то — счастье. Самое настоящее, почти волшебное, и гавкает. Девочке Кате Папановой из Обнинска передали подарок — толстолапого щенка. Живого, настоящего. И подарок этот — от Президента России! Скажете «не может быть»? А вот послушайте.

Катя живёт в дружной многодетной семье, с родителями, братьями и сёстрами. Среди четверых детей Андрея и Олеси Папановых Катя самая старшая, ей исполнилось уже целых двенадцать лет. Родители Катю очень любят, но так вышло, что у девочки ограничены возможности здоровья. А потому ей нужно особое внимание и забота.

Вы ведь «Карлсона» читали? Тогда знаете — нет для ребёнка подарка лучше, чем собака. Вот и Катерина о ней мечтала. И чтобы обязательно — лабрадор или золотистый ретривер. Умные они, добрые очень и детей обожают. А родители знали, что собака нужна девочке ещё и потому, что общение с животным очень помогает в терапии. Так специалисты им объяснили.

Вот тогда и решил папа Андрей написать письмо Владимиру Путину. Была-не была, а вдруг подарит щенка, Новый год всё-таки! К тому же Президент и сам собак очень любит.

И новогоднее чудо для девочки Кати случилось. Даже немного раньше Нового года. 24 декабря от имени главы государства Катерине торжественно вручили гавкающий подарок - милейшего пса в красивой корзинке и с красным бантом.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, подарок от российского Президента к Новому году порадовал всю семью. А мы и не сомневались. Счастье — оно такое, особенно когда под Новый год и гавкает.

Подарок может стать настоящим чудом, особенно если долгожданный и от самого Президента! Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.

Катя, папа Андрей и щенок. Фото пресс-службы Администрации г. Обнинска.