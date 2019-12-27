Новый год с митрополитом Саввой: праздник можно встретить в Вознесенском соборе Твери

В новогоднюю ночь хочется чувствовать единение - с семьёй, друзьями, собственными мыслями. И ни в коем случае - одиночество.

В том числе именно за единением и чувством причастности идут люди новогодней ночью в храмы. В час, когда наступит 2020 год, для тверичан будут открыты двери Вознесенского собора на Советской, 26. В нём состоится ночная Божественная литургия, по окончании которой будет совершён молебен на новолетие.

Большим сюрпризом для православных будет то, что возглавит литургию сам митрополит Тверской и Кашинский Савва. Такого, чтобы митрополит вёл в Твери именно ночную новогоднюю службу, ещё не было.

- Владыка всех приглашает, он хочет встретить Новый год со своей паствой, - рассказал «КП»-Тверь» исполняющий обязанности пресс-секретаря Тверской епархии отец Александр Душенков. - Литургия начнётся в 23:30, но если кто-то хочет исповедаться, причаститься, можно приходить и раньше, например, к десяти вечера.

Божественная литургия в новогоднюю ночь также состоится в храме Арсения Тверского. Проведёт богослужение настоятель храма протоиерей Александр Шабанов. Кстати, именно отец Александр стал зачинателем традиции новогодних ночных богослужений в Твери. Такие ночные службы отец Александр проводит с 2009 года.

Новогодние ночные службы отец Александр Шабанов проводит с 2009 года.Фото: Ирина ТАРАСОВА

То, что двери церкви открываются для людей в новогоднюю ночь, - это поворот к человеку, что как раз и подобает религии, считает протоиерей Александр Шабанов. Это особенно важно в Новый год: пусть праздник и не церковный, но большинством людей он ощущается как некий важный рубеж: новый год - новая жизнь.

- Новогодняя ночь - особое время, это семейный праздник. Но есть люди, которые лишены семьи. Или в силу иных обстоятельств чувствуют себя одиноко. Им не с кем разделить радость. В новогоднюю ночь совершаются литургии для тех, кому, возможно, некуда пойти, или кто просто не видит смысла проводить это время у телевизора, - говорит отец Александр. - Люди придут в храм, в общину. Встретят таких же, как они, смогут разделить радость наступления нового года за божественной литургией и молитвой.

Литургия в храме Арсения Тверского также начнётся в 23:30. Адрес храма: Первомайский район, ул. Строителей, 3. После службы верующих, как правило, ожидает небольшая трапеза.