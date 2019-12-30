«Ёлочка по-взрослому - 3» в Твери: Про стриптиз не уверены, но голый торс кто-нибудь из нас покажет

Афиши «Ёлочки по-взрослому - 3» заметны на Тверском театре драмы аж издали. Полуголые торсы греческих атлантов (равно атлантов легендарного шоу Тараса Кузьмина, Арсена Агамаляна, Джона Шенгелия и Алексея Маркова) красуются на самом видном месте рядом с... Золушкой. Не пропустишь.

Само же шоу состоится 3 января на этот раз в Театре драмы. И с билетами на него уже совсем не очень, а потому надо торопиться.

Поторопилась и я и... пригласила ведущих «Ёлочки» в финальную в этом году программу «Афиша» на радио «Комсомольская правда». Правда, вместо четырех звездных конферансье пришли лишь двое...

- Просто Джон и Алексей очень жадные, и пока мы делаем общее дело на благо нашей «Ёлочки», они зарабатывают деньги, - с ходу и честно признался Тарас Кузьмин. Правда, потом уточнил, - Леша сейчас в Москве, а Джон готовит свою программу в «Химволокно». Там будет очень интересная сказка, которую они придумали с Аленой Прохоровой.

Если идет что-то не так, то мы обычно уходим со сценыФото: Ирина ТАРАСОВА

- Как вы договариваетесь, в каких образах вы будете на «Ёлочках»? На первой вроде были представителями животного мира... - Фразу я договорить не успеваю.

- Вот так вот, Тарас, мы что-то придумываем, а потом выясняется, что людям кажется, что мы представители животного мира. Хотя мы были уверены, что - герои детских спектаклей, - прожигает меня глазами Арсен Агамалян.

Не щадит и Тарас Кузьмин:

- Ирина, это был юбилейный год для ТЮЗа, мы решили поздравить его и вышли в костюмах героев основных спектаклей. Я был цыпленком, Арсен - Чебурашкой, Алексей - голубым слоненком, Джон - цветастой радужной гусеницей... Ну, как же так...

- А... вторая «Ёлочка»? - уже даже не решаюсь я предположить.

- Во второй «Ёлочке» в ТЮЗе мы старались открыть Год театра. Кстати, теперь 3 января мы его закрываем в драмтеатре. И тогда мы решили исполнить свои мечты. Навряд ли кто-то в ближайшем будущем даст нам сыграть Джульетту, Нину из «Чайки», Татьяну из «Онегина» или просто проводницу. И мы себе дали такую возможность - прочитать на сцене эти знаменитые театральные монологи от женщин, потому что для мужчин так не пишут. В них столько содержания, столько драматизма...

- Кстати, скорее всего эта «Ёлочка» порадует как раз женщин, - все-таки вставляю я свои три копейки. - На новой афише вы предстаете в виде полуобнаженных атлантов. Означает ли это, что вы порадуете тверичанок своими торсами?

- О, я единственный на этой афише, чья фотография была использована полностью! И там мой настоящий торс, - тут же признается Арсен Агамалян. - Это так, - сдержанно подтверждает Тарас и двусмысленно замечает. - Правда, остальное ему там пришлось чуть-чуть подделать...

Импровизация - это очень страшно... Адреналин бешеный.Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Перед программой я опросила тверичанок, что олицетворяют атланты. Ответы такие, цитирую: это «символ прочной тверди», это «что-то большое и надежное». Так о чем же будет «Ёлочка по-взрослому - 3»?

- Об этом и будет. Дорогие дамы, приходите! О прочном, сильном и твердом. А так как нас четверо, то кто-то из нас будет твердым, кто-то надежным, - в оба голоса уверили меня ведущие. - Впрочем говорить о какой-то концепции мы не беремся. Это для нас самих тайна. Например, про стриптиз в этот раз мы не уверены, но голый торс из нас, возможно, кто-то и покажет. Хотя в прошлом году это уже вроде было....

- То есть «Ёлочка» - это всегда импровизация или все-таки заготовки присутствуют?

- Это вынужденная импровизация. Мы каждый год собираемся подготовить программу, расписать реплики, но из-за занятости мы сейчас, например, с Арсеном вдвоем. А потому не можем придумывать реплики ни за Джона, ни за Лешу. Потом мы встречаемся втроем, обсуждаем новости и выясняется, что про «Ёлочку» мы опять не поговорили. В результате мы приходим к самой программе, а на сцене декорации какой-нибудь сказки. Мы в них входим и начинаем... играть. Что-то подобное будет и в этом году.

- Это же страшно...

- Так и есть, адреналин бешеный! У нас есть первый номер (в прошлом году это был танец, в позапрошлом мы пели под оркестр). А что будет дальше, мы не знаем. Потом мы садимся за стол, и отвечаем на смс-ки зрителей, которые присылают их тут же нам на телефон. Рассказываем о событиях города, страны.

- А как выкручиваетесь, если что-то пошло не так?

- Лично я ухожу со сцены.., - признается Арсен Агамалян.

- Да, было такое. Впрочем, у нас всё всегда идет не так. Но надо выплывать. А потому мы просто ныряем туда и плаваем, - подтверждает Тарас Кузьмин. - Хотя иногда оказывается, что на сцене никого не осталось. Кроме, например, Джона Шенгелия. И тогда ему приходится за всех танцевать и петь... И это надо не рассказывать, а видеть!