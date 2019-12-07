Праздник души и сердца: православные христиане Твери встретили Рождество Христово

Все-таки Рождество – это удивительный праздник… Он как будто вне времени. И все эти законы, что мы привыкли относить к категории времени, для него не работают.

Если открыть сердце и хоть ненадолго забыть о земных проблемах, то ты неожиданно становишься свидетелем необыкновенных метаморфоз. Сначала замедляется все внешнее. Словно тише и глуше начинают разговаривать люди, словно снижают скорость вездесущие машины. Словно медленнее все начинают двигаться. Даже бабушка, что кричит 3-летнему внуку на пешеходном переходе: «Быстрее! Быстрее!», как будто не рядом с тобой. Её слова слышатся с опозданием и почему-то не беспокоят.

На смену замедлению внешнему приходит и внутренний покой. И ты вдруг с удивлением созерцаешь эту вроде бы привычную, но в тоже время вдруг ставшую непривычной, картинку вокруг себя. И только когда внешнее с внутренним совпадает, наступает то самое осознание – «Христос родился!» - и в душе начинают тихонько петь ангелы.

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Но этого времени еще надо дождаться… Сочельник – это и есть то самое время затишья. Время подготовки к принятию чуда. Будешь спешить – не заметишь тот самый волшебный момент. А потому за час до богослужения в церкви Рождества Богородицы, что на улице Вагжанова, 11, тихо. Лишь шепот и светлые улыбки… Именно так ожидали верующие начала службы.

- Здравствуй, моя хорошая. С праздником! – чуть слышно говорит женщина и улыбается.

- С праздником, - также шепотом отвечает ей миловидная бабушка… - Сегодня на улице снег такой хороший пошел. Очистил всё…

И я вновь ловлю себя на сравнении. В отличие от Нового года, такого ярко выраженного внешнего праздника шумных застолий и взрывных фейерверков, Рождество - это праздник души и сердца. Праздник потаенной радости, сокровенной и теплой, доброй и нежной… Очень личностной и очень трепетной.

Рождественский вертеп в сочельник у Вознесенского храма ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Рождество подкрадывается на цыпочках, чтобы в какой-то момент вдруг прошептать на ушко те самые слова: «Христос родился!..» И всё замирает в этот миг. Словно для того, чтобы насладиться им и тем самым продлить его на долю секунды.

В такой момент хочется прислушаться к себе и услышать – то ли ответ, то ли отклик, идущий откуда-то сверху. Ведь в этот миг всё едино. И радость, воцарившаяся на небе, отражается на земле, а значит, и в душе каждого из нас.

Словно в подтверждение моим мыслям прихожане запевают «Символ веры». Сначала робко и осторожно... Но затем уверенные голоса нескольких сотен людей взмывают к куполу храма, гулко отражаются от стен и возвращаются ровной мощью к нам обратно. С икон на меня смотрят святые и апостолы, и в какой-то момент кажется, что это их голоса звучат вместе с нашими: «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася…».

На душе светло и торжественно...

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В Сочельник в Вознесенском храме ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Христос родился!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Рождество Христово в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Богослужение в церкви Рождества БогородицыФото: Ирина ТАРАСОВА