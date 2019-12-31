2019-12-31T09:34:08+03:00
Общество

Отправляясь гулять, прочитай: Какой будет погода в новогоднюю ночь в Твери

"КП"-Тверь" узнала прогноз на праздничную ночь у доктора наук
Виктория ТУШКОВА
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Отправляясь гулять на Новый год, прочитай наш прогноз!Отправляясь гулять на Новый год, прочитай наш прогноз!Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В последний день 2019 года в Твери и по области около трёх градусов с плюсом иногда моросит лёгкий дождик: погода, прямо скажем, не новогодняя. Но не спешите расстраиваться. К утру 1 января будет -4.

Так что, отправляясь гулять в Новогоднюю ночь, можете рассчитывать на совсем лёгкий, но всё же морозец: 0...-2. Возможно даже выпадет небольшой новогодний снежок.

- Одеваться всё-таки рекомендую потеплее, - советует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – Ожидается довольно сильный ветер. Как раз в новогоднюю ночь он поменяет своё направление с западного на северное, будет около шести метров в секунду, что для гуляющих на улице весьма чувствительно. И ощущаемая температура будет холоднее, чем реальная.

И ещё совет: в новогоднюю ночь постарайтесь не переусердствовать с закусками и горячительными напитками. Организму и без того невесело: атмосферное давление на рубеже годов устроило настоящие американские горки.

С 30 декабря давление начало стремительное падение, днём 31 декабря - всего 731 мм рт. ст. А затем – снова в рост! Днём 1 января уже 749 миллиметров.

Кстати, если вы не знаете, куда отправиться в новогоднюю ночь, напомним: в тверском Городском саду планируются гулянья. Там же можно будет посмотреть поздравление Президента на большом экране.

А в двух храмах города пройдут ночные богослужения. В Вознесенском соборе (на Советской, 26) литургию возглавит митрополит Тверской и Кашинский Савва. Божественная литургия также состоится в храме Арсения Тверского (ул. Строителей, 3). Проведёт богослужение настоятель храма протоиерей Александр Шабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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