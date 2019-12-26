Вода в «Южном» станет лучше

Это позволит подавать жителям микрорайона «Южный» дополнительно 1500 кубов воды. Качественной водой будут обеспечены жители домов на бульваре Гусева, частично - на улицах Королева и Можайского.

На новой станции вода проходит несколько этапов очистки. Сначала грубая очистка от крупных частиц, затем насыщение кислородом и последующее обезжелезивание и снижение мутности на фильтрах. Если после этого этапа останется превышение по каким-либо показателям, дополнительно будет подключаться установка обратного осмоса, на последнем этапе вода будет обеззараживаться.

«В установке обратного осмоса вода продавливается через мембраны и выходит практически дистиллированной, то есть полностью лишенной солей. Такую воду употреблять нельзя, поэтому через установку при необходимости пропускается не более половины объема, затем он перемешивается с остальной водой и таким образом достигаются нормативные значения по минеральному составу», - рассказывает заместитель главного инженера по экологическим и технологическим вопросам ООО «Тверь Водоканал» Ольга Иванова.

Станция водоподготовки на 47-й скважине была передана «Тверь Водоканалу» городом как объект незавершенного строительства и включена в инвестиционную программу на 2019-2025 гг. За несколько месяцев было проведено обследование, по сути, переделано то, что было сделано ранее, подключено недостающее оборудование. Общий объем финансирования работ составил около 2 млн рублей.

«Запуск этой скважины я считаю важным событием для города. Тверь стремительно строится и развивается в южную сторону, а все мощности по добыче и водоподготовке у нас находятся на северо-западе. Поэтому, конечно, есть проблемы с поставкой воды в южную часть города. И каждый дополнительный куб воды, добытый в «Южном», очень важен для жителей и для перспективы новой застройки. Кроме того, сегодняшнее событие - это реальное доказательство того, что инвестиционная программа водоканала работает, а не просто существует на бумаге. Жители получат качественную воду, а город - возможность развития», - говорит заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Твери Олег Скворцов.

«В рамках действующей инвестиционной программы планируется еще ряд мероприятий, которые позволят обеспечить микрорайон «Южный» качественной водой в необходимом объеме. В частности, мы запустим в эксплуатацию станцию на ул. Королева, что даст возможность делать запас воды, и «Южный» перестанет зависеть от колебаний и порывов или разборов в Центральном или в Заволжском районах Твери», - рассказывает генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.