2019-12-25T13:24:39+03:00
Общество

Салютовать наступлению Нового года в Твери можно будет только в пяти местах

"КП"-Тверь" подскажет, где запустить фейерверк и не нарваться на штраф
Виктория ТУШКОВА
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Грохотать фейерверками в Твери разрешили на пяти площадках.Грохотать фейерверками в Твери разрешили на пяти площадках.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Городские власти определились, где можно будет взрывать петарды и запускать фейерверки в новогоднюю ночь.

Применение пиротехники создаёт угрозу для пролетающих над городом самолётов и запрещено в границах проекции полос их воздушных подходов. Поэтому мест, где тверичанам можно будет использовать пиротехнику, увы, не так много.

Собственно, таких площадок в Твери всего пять:

- площадь Ленина;

- набережная Афанасия Никитина (у памятника);

- площадь Велико Тырново (перед досуговым центром «Мир»);

- посёлок Химинститута (площадь перед ДК «Синтетик»);

- проспект Ленина (сквер напротив здания Политеха).

Напомним, в черте города разрешено пользоваться только пиротехникой с первого по третий классы опасности. Пометку о том, к какому классу принадлежит фейерверк или петарда, ищите на упаковке. Там же вы найдёте и правила использования конкретного пиротехнического изделия. Специалисты МЧС рекомендуют: не отклоняйтесь от этих правил ни на шаг, если не хотите, чтобы праздник был испорчен травмой или пожаром.

Кстати, за использование пиротехники в общественных местах вас могут наказать по статье 20.1 КОАП «Мелкое хулиганство» (штраф до 2,5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток). А вот если ваша петарда что-то подожжёт и причинит ущерб, может наступить и уголовная ответственность.

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Метать громы и молнии в Новогоднюю ночь планируете? Скорее всего, да. Петарды, римские свечи, фейерверки… Как не отсалютовать наступлению круглой даты — 2020? Главное — подойти к делу с умом и трезвым рассудком. Успех огненного предприятия начинается ещё с момента покупки пиротехники. Сделать грамотный выбор помогут советы от людей знающих — сотрудников Главного управления МЧС по Тверской области. Далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

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