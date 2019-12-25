2019-12-25T12:40:02+03:00
Общество

В поселок ДРСУ-2 пришла большая вода

Начиная с минувшей ночи, водоснабжение поселка ДРСУ-2 осуществляется не от собственной скважины, а из централизованного водоисточника - Тверецкого водозабора.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Работы «Тверь Водоканала» в поселке ДРСУ-2Работы «Тверь Водоканала» в поселке ДРСУ-2
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Сетевая вода пришла в поселок со стороны Пролетарского района в результате внеплановых мероприятий, реализованных ООО «Тверь Водоканал».

До сих пор в поселке была собственная скважина и локальная система водоснабжения, не связанная с общегородской и не обслуживаемая водоканалом. Жители постоянно жаловались на плохое качество воды, и по просьбе городских властей «Тверь Водоканал» подключился к поиску решения проблемы.

Специалисты предприятия посчитали, что скважина не подлежит модернизации, а построить новую нельзя из-за невозможности организовать санитарно-охранную зону. Единственным решением стало привести в поселок воду из общегородской системы.

«Нашли по старым схемам заброшенную трубу, которая ведёт к реке. Мы этот участок восстановили и подключили к магистрали, которая приходит с Пролетарки. Она была проложена при строительстве Мигаловского моста в расчете на строительство водовода с Тверецкого водозабора, который должен закольцевать городскую систему и довести воду до ДРСУ-2 и улучшить качество воды в Пролетарке. Этот проект будет реализован по нашей инвестпрограмме к 2022 году, тогда ветка, которую мы проложили сейчас, станет для ДРСУ-2 резервной», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Ожидается, что в первые несколько дней из-за смены направления потока в системе поселка возможно превышение нормативов по мутности и железу. Однако уже в первые часы после пуска жители отмечают, что вода стала лучше, исчез запах. Специалисты «Тверь Водоканал» будут тщательно отслеживать параметры ресурса до достижения нормативных значений.

На этом работы «Тверь Водоканала» в поселке не заканчиваются. В связи с тем, что ДРСУ-2 по геодезической отметке на 5 м выше, чем Пролетарский район, в часы пик возможна нехватка давления и, как следствие, слабый напор на пятых этажах некоторых домов. Специалисты-гидравлики предприятия сейчас пытаются найти решение и этой задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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