Скопируй и сохрани: График работы и телефоны экстренных служб Твери в новогодние праздники

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Чтобы читатели знали, кто и как работает в эти дни или куда нужно звонить в экстренной ситуации, мы традиционно публикуем свой справочник.

Редакция «КП»-Тверь» от души желает вам мирных и спокойных праздничных дней, но если уж что-то случится, знайте: самый главный телефон на случай ЧП - 112. Позвонив на него, вы сможете вызвать «скорую помощь», полицию, пожарных.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

МЧС

Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

«Горячая линия» Министерства здравоохранения Тверской области (по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи): 8-800-333-93-72

Травмпункт при 1-й городской больнице: 8 (4822) 42-19-83, 42-05-30

Травмпункт при 6-й городской больнице: 8 (4822) 58-52-22

Травмпункт при 7-й городской больнице: 8 (4822) 55-47-94

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Отдел объединенной диспетчерской службы администрации Твери: 8 (4822) 34-87-07

МУП «Тверьгорэлектро»: 8 800 450-02-77 «Тверь Водоканал»: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02

«Тверская генерация»: 8 (4822)78-00-00 «Газпром межрегионгаз Тверь»: (4822) 33-35-55

ПОЛИЦИЯ

Телефон доверия УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-95-52

Дежурная часть УМВД по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00

Справочная служба УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-92-00

Дежурная часть УВД по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10

Дежурная часть УГИБДД по Тверской области: 8 (4822) 58-04-00, 8 (4822) 58-59-00

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

Бюро несчастных случаев (информация из травмпунктов, моргов): 8 (4822) 32-92-37

Городская служба перевозки умершего из дома в морг: 8-980-628-0288

ВОКЗАЛЫ

Справочная служба железнодорожного вокзала Твери: 8 (4822) 41-33-38

Телефон горячей линии РЖД: 8 (800) 775-00-00

Справочная служба автовокзала Твери: 8 (4822) 36-08-88

ГРАФИКИ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПОЛИКЛИНИКИ И ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Работают 3 и 6 января с 09:00 до 15:00. Приём ведут дежурные врачи: терапевт, педиатр, невролог, хирург, гинеколог и стоматолог. Также работают центры выписки лекарств и службы неотложной помощи.

СТАЦИОНАРЫ

31 декабря - предпраздничный день с сокращением продолжительности работы на один час.

1, 2, 4, 5, 7, 8 января дежурная смена работает по графику выходных и праздничных дней;

3 и 6 января - врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня.

ТРАВМПУНКТЫ

Городская клиническая больница № 1: 1, 3, 6 и 8 января – круглосуточно; 2, 4, 5, 7 января – с 08:00 до 19:00;

Городская клиническая больница № 6: 2 и 5 января – круглосуточно; 1, 3, 4, 6, 7 и 8 января – с 08:00 до 19:00;

Городская клиническая больница № 7: 4 и 7 января – круглосуточно; 1, 2, 3, 5, 6, 8 января – с 08:00 до 19:00.

СТОМАТОЛОГИЯ

Приём пациентов будет осуществляться с 08:00 до 14:00:

3 января - стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Бакунина, 33);

6 января - стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Коробкова, 4);

4 января - стоматологическая поликлиника № 3 (Комсомольский пр-т, 10);

8 января - областная стоматологическая поликлиника (ул. Орджоникидзе, 47);

3 и 6 января - детская стоматологическая поликлиника (просп. Чайковского, 24/2Б);

3 и 6 января - стоматологический кабинет городской клинической больницы № 6 (ул. Орджоникидзе, 34);

Кабинет экстренной стоматологической помощи в поликлинике № 1 городской клинической больницы № 1 (Беляковский пер, д. 9) будет работать в круглосуточном режиме для оказания экстренной стоматологической помощи.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Работают по стандартному рабочему графику 3 и 6 января.

В остальные дни - в круглосуточном режиме.

ВЕТЕРИНАРИЯ

Городская ветеринарная поликлиника (ул. Скворцова-Степанова, 84): 31 декабря: с 09:00 до 14:00.

1,2,7 января - выходной. 3, 4, 5, 6, 8 января: с 10:00 до 20:00.

ПОЧТА

31 декабря все почтовые отделения работают по обычному графику с сокращением времени работы на 1 час;

1, 2 и 7 января - выходные;

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.