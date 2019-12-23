В новогоднюю ночь жителям Твери разрешат взрывать боеприпасы с 1 по 3 класс опасности

Метать громы и молнии в Новогоднюю ночь планируете? Скорее всего, да. Петарды, римские свечи, фейерверки… Как не отсалютовать наступлению круглой даты — 2020? Главное — подойти к делу с умом и трезвым рассудком. В противном случае волшебные огни запросто обернутся пожаром или поездкой в травмпункт.

Тут нужно отметить, что успех нашего огненного предприятия начинается ещё с момента покупки пиротехники. Сделать грамотный выбор помогут советы от людей знающих — сотрудников Главного управления МЧС по Тверской области, которые в преддверии новогодних праздников ездят с проверками по точкам продажи петард и фейерверков.

ТРЕБУЕМ СЕРТИФИКАТ

- На упаковке пиротехнического изделия обязательно должен быть проставлен срок годности, информация о производителе и артикул, - рассказал журналистам на одном из таких рейдов инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери, лейтенант внутренней службы Дмитрий Пушкарёв. - По артикулу можно запросить у продавца сертификат соответствия.

Наличие сертификата говорит о том, что петарда или фейерверк соответствуют всем требованиям и являются безопасными. Конечно, условно. Ибо пользование пиротехникой в любом случае сопряжено с неким риском и может считаться безопасным только при строгом соблюдении всех правил.

Требуйте сертификаты.Фото: Виктория ТУШКОВА

ПЕТАРДА — ЭТО БОЕПРИПАС

- Фактически, пиротехника это боеприпас, у неё есть пороховой заряд. Пиротехника делится на классы опасности. В городе можно использовать только пиротехнические изделия с первого по третий классы. Даже бенгальский огонь имеет класс опасности — первый, - сообщил Дмитрий Пушкарёв.

Поэтому формально, даже безобидными на первый взгляд бенгальскими огнями пользоваться дома нельзя: вся пиротехника предназначена только для использования на открытом воздухе. Места, где разрешено погрохотать, определяет администрация города. Как сообщили в Главном управлении МЧС региона, совсем скоро эта информация будет обнародована. Как только это произойдёт, «КП»-Тверь» вам всё расскажет.

В КРУПНЫХ МАГАЗИНАХ ПИРОТЕХНИКУ В РУКИ НЕ ДАЮТ

Чтобы избежать разочарования и неприятностей, покупайте пиротехнику только в магазинах. Уличная палатка не может гарантировать правильность хранения такого капризного товара. В каждой торговой точке, где продаётся пиротехника, должен постоянно присутствовать консультант.

И если в небольших специализированных магазинчиках вместе с консультантом вы выбираете понравившийся фейерверк и тут же отправляетесь с ним на кассу, то в больших супермаркетах порядок другой. Здесь обычно существуют отдельные зоны для продажи пиротехнических изделий. Там представлены лишь образцы. Сделав вместе с консультантом выбор, не требуйте выдать вам фейерверк здесь и сейчас. В большом магазине, где соблюдают правила и следят за безопасностью, консультант запишет номер понравившегося вам изделия и принесёт его на кассу. Завершая покупки, вы заберёте там и свой фейерверк.

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА

Купили качественный, сертифицированный фейерверк класса от 1 до 3, без повреждений и с не истёкшим сроком годности? Значит, вы сделали всё верно. Теперь ознакомьтесь с правилами безопасного использования пиротехнического изделия. Они прописаны на его упаковке или на отдельном листочке-вкладыше. Не отходите от этих правил ни на шаг, и тогда ваш праздник наверняка удастся.

Ну, а сотрудники МЧС рейды по точкам продажи пиротехники продолжат. И особое внимание будет уделено стихийно возникающим торговым палаткам. Если продавец сертификаты соответствия предоставить спасателям не сможет, те обратятся в полицию.