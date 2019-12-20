Сломанные рёбра и гематома лёгкого: маршрутка в Твери протащила по асфальту ветерана боевых действий

Около половины шестого вечера в четверг, 19 декабря, на проспекте Победы в Твери произошло ДТП. Пожилой мужчина выходил из маршрутки № 51 на остановке «Волоколамский проспект». Он ещё только спускался на асфальт, когда водитель захлопнул дверь и стартовал с места. Пенсионеру зажало руку, и он упал спиной прямо на бордюрный камень. Водитель же умчался дальше по маршруту.

Об этой ситуации в соцсетях на своих страничках рассказало Тверское отделение Общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», членом которого оказался пострадавший пенсионер Виктор Кузовников.

Виктор Антонович - ветеран боевых действий, участвовал в военном конфликте в Египте в 1960-х. Ему уже 80, он инвалид II группы, но ведёт активный образ жизни: проводит Уроки мужества в школах и даже стал самым возрастным спортсменом на «Лыжне России» в Твери.

Чтобы разузнать подробности произошедшего и узнать о самочувствии ветерана, «КП»-Тверь» связалась с председателем исполнительного комитета Тверского отделения «Боевого братства» Сергеем Щукиным.

- Всё было так, как мы описали в интернете, - сообщил нам Сергей Щукин. - Водитель не дал Виктору Антоновичу выйти, поехал, зажав ему руку дверью. Виктор Антонович выпал из автобуса и сильно ударился о бордюр. А маршрутчик просто уехал. Сейчас Виктор Антонович лежит в городской больнице № 6, мы как раз едем его навестить.

С самим ветераном нам также удалось немного поговорить.

- Комсомолка? Я вас читаю! - на звонок «КП»-Тверь» Виктор Кузовников ответил радостно и вообще бодрился: мол, чувствует себя ничего.

Но травмы Виктору Антоновичу диагностировали весьма неприятные, особенно учитывая его солидный возраст: три сломанных ребра, гематома лёгкого и сильный ушиб кисти руки. - Мне ещё один рентген предстоит, будут лёгкое смотреть. Если всё будет в порядке и пункция не понадобится, то, может, скоро и домой отпустят, - рассказал ветеран.

Следует отметить, что несчастные случаи, подобные этому, происходят в Твери периодически. Люди падают в маршрутках, берущих старт резко и не дожидаясь, пока пассажир сядет, нарушают правила дорожного движения, играют в «шашки» на дороге. Несмотря на то что частично парк машин обновился, на некоторых маршрутах, включая 51-й, продолжают ездить развалюхи. Данные проблемы, в том числе, призвана решить реформа транспортной системы Твери и Калининского района. О том, будет ли достигнута цель, мы узнаем скоро: реформу начнут воплощать в жизнь уже в феврале 2020 года.

Тем временем Следственное управление СК по Тверской области инициировало проверку по факту сообщений в интернете о данном ДТП. Полиция, по словам Виктора Кузовникова, уже тоже к нему приходила, показания сняли. В региональном Управлении ГИБДД «КП»-Тверь» сообщили, что о ситуации проинформированы и будут разбираться.

Какое наказание грозит водителю, оставившему место ДТП, пока точно сказать нельзя. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и квалифицировать тяжесть последствий. «КП»-Тверь» будет следить за развитием событий.