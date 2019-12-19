В том, что в Твери нет снега, виноват Дед Жара

Температурные рекорды и отсутствие снега в Твери можно объяснить по-разному. Одна из наиболее обсуждаемых в верхах причин, что Дед Мороз так и не приступил к своим обязанностям или в этом году передал свои полномочия кому-то другому. Например, Деду Жаре! Да, оказывается есть и такой волшебный дедушка.

Кто за ним скрывается? «Комсомолка» провела свое собственное предновогоднее расследование и узнала не только, кто прячется за большой белой бородой, но и то, что данный персонаж имеет самое прямое отношение к Твери.

Рассказываем и вам.

Дед Жара - это студент из Марокко Саид Бельхадж. Да, тот самый кавээнщик из Тверского политеха, что пару лет назад написал песню про Новый год, под которую потом отплясывали на многих корпоративах страны. И вот - следующая ступень.

- У нас в Марокко своего Деда Мороза нет (за исключением французского Пер Ноэля), как, впрочем, нет и как таковой зимы. Да и Новый год у нас отмечают только в больших городах, - рассказывает Саид. - В деревнях это обычный день. Мы только смотрим разные концерты по телевизору и развлекаемся как можем. Но в России я очень полюбил этот праздник. Прикольно, что люди отдыхают столько дней. Все вам завидуют... Поэтому, пока я здесь, решил попробовать стать Дедом Морозом хотя бы на время. Но так как я из теплой страны, значит, могу быть только Дедом Жарой. Так будет правдоподобнее.

Саид Бельхадж - Мне так понравился ваш Новый год, что я и сам решил стать его частью! Фото: Лейса Каюкова, из архива Саида Бельхаджа

Кстати, выполнять свои прямые обязанности дарить подарки новый волшебник планирует, но с определенными условиями. Саид уже два года серьезно занимается спортом, через пару месяцев станет фитнес-тренером. А потому уверен: самое главное в жизни - это здоровье. Но оно зависит от каждого из нас с вами.

- Впереди у меня путешествие по России. Поеду из Казани в Тверь. Буду ходить по улицам, петь песни и дарить всем мандарины и бананы. Но не просто так. А за приседания и отжимания. Возможно, это поможет кому-то изменить свой образ жизни в следующем году.

Кстати, Дед Жара и сам покажет спортивный пример. Для него это легко. Саид за минуту отжимается 100 раз. И столько же раз приседает и качает пресс.

Не могли мы не спросить, и о спутнице марокканского Деда Жары. Есть ли у него своя Снегурочка? Чем смутили улыбчивого парня.

- Смешно... Даже не знаю, что ответить, потому что не думал об этом. С собой у меня только сочные мандарины и всё. Снегурочки мне не надо. Я еще молодой, а значит до внучки мне далеко.