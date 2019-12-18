Рубить нельзя, помиловать: В Тверской области поспешили с разрешением рубить ёлки самостоятельно

Не так давно в СМИ и соцсетях разлетелась новогодняя новость: красавицу ёлочку на свой домашний праздник можно срубить самостоятельно. Главное - оформить разрешение в лесхозе и рубить в строго отведённом месте. Ну не здорово ли? Выбрать самую свежую зелёную красавицу, срубить её под самый корешок, погрустив перед этим немного, и радостно привезти ёлку домой вместе с дурманящим ароматом леса - приключенческая вылазка!

Увы, выяснилось, что радость наша была напрасной.

- На территории Тверской области рубка елей отдельными физическими лицами запрещена, - строго сказали корреспонденту «КП»-Тверь» по телефону Тверского лесничества, куда мы обратились с надеждой получить подробные инструкции, как всё сделать законно. - Штраф от трёх тысяч рублей.

Приключенческая вылазка обернулась противозаконной авантюрой… На вопрос, почему была распространена информация, оказавшаяся «уткой», нам посоветовали обратиться в Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру, на сведения которой и ссылались все, опубликовавшие данную новость.

- Вопрос по ёлкам? - сразу же поняли на том конце провода. - Сейчас переключу.

Специалист, взявший трубку, объяснил нам, что дело в региональном законодательстве. А точнее, в отсутствии областного законодательного акта, регулирующего такую рубку.

- Процедура рубки новогодних елей урегулирована федеральным законодательством, но на уровне Тверской области региональное министерство лесного хозяйства не подтвердило эту возможность, - сказал взявший трубку сотрудник ведомства. - В Лесном кодексе прямо указано, что новогодняя ель является недревесным ресурсом. И рубка недревесных ресурсов гражданам разрешена в определённых местах. Но именно в Тверской области пока нет закона, который отрегулировал бы порядок такой рубки. Думаем, что на следующий год это будет разрешено, но сейчас жители региона действительно не могут самостоятельно рубить ёлки.

Вот такая путаница. Но сослаться на пробелы в законодательстве вы вряд ли сможете, будучи пойманным с незаконно срубленной ёлкой. Придётся раскошелиться на штраф - от трёх до четырёх тысяч рублей. Это если вы просто с топором за ёлочкой ходили. А если прибегали к использованию технических средств, вас оштрафуют на сумму от четырёх до пяти тысяч целковых.

Так что, марш на ёлочные базары: они откроются во всех районах Твери 20 декабря. Там будут продавать как отечественные, так и зарубежные ели, сосны и пихты. Если же вы хотите поставить у себя дома пусть не очень пушистую, зато свою, родную, пахнущую хвоей ёлочку, поспешите на Сахаровское шоссе, дом 5. Там продают ёлки, срубленные в Калининском районе. Цена за деревце от метра до двух - 800 рублей.

По будням торговля идёт с 9 утра до 16 часов. Будут ли продавать ёлочки в выходной день, зависит от количества желающих приехать в субботу или воскресенье. Узнать, продадут ли вам зелёную красавицу в выходной день, а также уточнить подробности можно по телефону 8-904-010-65-01.