Пожар в больнице №6 Твери произошёл из-за возгорания постельного белья, никто не пострадал

О задымлении в тверской городской клинической больнице №6 стало известно 18 декабря в 8:52. Согласно плану тушения объекта с массовым пребыванием людей, к зданию срочно направили силы и средства главного управления МЧС по Тверской области.

На месте огнеборцы выяснили, что причиной задымления стало возгорание в подвальном помещении больницы: горело постельное бельё. По официальным данным площадь пожара не превысила одного квадратного метра.

Пожар в больнице №6 Твери произошёл из-за возгорания постельного белья, никто не пострадалФото: Ольга ТРОФИМОВА

В целях безопасности людей из здания пришлось эвакуировать. На улицу вывели персонал и пациентов, за исключением некоторых лежачих. Горение пожарные ликвидировали в 09:11, в больнице начали проветривание помещений.

- Всего был эвакуирован 351 человек и 31 лежачий пациент, - сообщил "КП"-Тверь" главный врач тверской городской больницы №6 Владимир Удалов. - Всё обошлось благополучно и никто не пострадал.

Людей эвакуировали в целях безопасности.Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Спустя около получаса с момента, как пожар был потушен, медиков и пациентов больницы начали пропускать обратно в здание через центральный вход. Вход в левое крыло, где обнаружили задымление, был закрыт.

В тушении пожара в шестой городской больнице Твери было задействовано 34 человека и 13 единиц техники. О причинах ЧП пока не сообщается.

Пожар в больнице №6 Твери произошёл из-за возгорания постельного белья, никто не пострадалФото: Ольга ТРОФИМОВА