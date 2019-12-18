Общественный транспорт жители Твери хотят больше, чем новый парк

В Твери продолжается голосование относительно судьбы участка железной дороги, проходящей через город. Речь о неэксплуатируемой ветке на перегоне Дорошиха – Васильевский Мох. Народное голосование о том, как лучше использовать этот участок, инициировало областное правительство. Оставить свой голос можно в официальных группах правительства региона в соцсетях – ВК и ОК.

Рельсовый путь начинается на станции Дорошиха, идёт мимо Горбатого моста, по улице Хромова, следует вдоль Луначарского, поворачивает к Литвинкам, выходит к Тверце мимо садовых участков и уходит к Васильевскому Мху. Несколько лет назад пассажирские пригородные поезда ходить там перестали, а затем и товарные практически сошли на нет.

Всем желающим повлиять на судьбу данного городского пространства предлагается ответить на вопрос: «Как использовать участок ж/д линии Дорошиха - Васильевский Мох?». Есть три варианта ответа:

- Сделать линию городского общественного транспорта;

- Организовать парковую зону с пешеходными и велодорожками, лыжероллерной трассой;

- Свой вариант в комментариях.

Отметим, голосование идёт не очень быстро. Оно стартовало 12 декабря и к половине восьмого утра 18 декабря в обеих соцсетях в общей сложности проголосовали 1268 человек. Желающим повлиять на судьбу проекта стоит поторопиться: опрос завершится совсем скоро, в полдень 19 декабря.

К 7:30 утра 18 декабря перевес, суммарно, был на стороне линии общественного транспорта. За неё в общей сложности проголосовали 766 человек. Парковая зона в двух группах набрала 467 голосов, свой вариант выбрали 35 человек.

Причём перевес в голосах, отданных за линию общественного транспорта, сложился исключительно за счёт пользователей ВК (за линию общественного транспорта здесь проголосовали 53,7%, за парковую зону 31,3%, остальные выбрали свой вариант). В «Одноклассниках» больше голосуют за парковую зону (47,5% - за этот вариант, 36,3% за транспортную линию), но, поскольку голосов в целом там намного меньше, пользователи этой соцсети пока меньше влияют на ход данного интернет-референдума.

В комментариях под опросами своих вариантов жители предлагают немного. В основном там идёт спор между людьми, выбравшими первый и второй вариант ответа. Сторонники первого варианта предлагают организовать по данной зоне трамвайную линию, либо восстановить движение через Тверь пригородных электричек, которые смогут развозить людей до дачных посёлков. Противники ссылаются на то, что жителям ближайших домов громыхание транспорта под окнами ни к чему и лучше сделать там полноценную общественную зону. Что касается выбравших свой вариант, они, в основном, предлагают проложить на месте путей автомобильную дорогу.