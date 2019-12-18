2019-12-17T14:12:49+03:00
Общество

Специалисты из Китая перенимают опыт Калининской АЭС в сфере теплоснабжения населенных пунктов

Практический опыт Калининской АЭС в области использования атомной энергии для теплоснабжения населенных пунктов стал ключевой темой визита представителей Китайской народной республики (КНР), прошедшего в городе атомщиков Удомле (Тверская обл.)
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Представители Китайской народной республикиПредставители Китайской народной республики
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Сергей БОЙКО

В состав делегации вошли специалисты Китайской национальной ядерной энергетической компании, Китайской ядерно-энергетической инжиниринговой корпорации и Цзянсуской ядерной энергетической корпорации.

По словам Цзэн Сюня, представителя Китайской национальной ядерной энергетической компании, в КНР реализуется программа по переходу на отопление от экологически чистых источников энергии. «ТЭЦ в Китае работают преимущественно на угле, и население страдает из-за смога. Отопление домов при помощи атомной энергии позволит сократить годовое потребление угля и уменьшить попадание продуктов горения в атмосферу. Поэтому мы обратились к нашим партнерам из России, обладающим большим опытом в этой сфере», - отметил Цзэн Сюнь.

Главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев подробно рассказал гостям о принципе работы атомной станции и организации теплоснабжения города. Калининская АЭС обеспечивает горячей водой и теплом промышленную площадку, весь город и близлежащие населенные пункты. Отпуск тепловой энергии осуществляется от пяти источников теплоснабжения - теплофикационных установок энергоблоков и бойлерной установки котельной. В качестве теплоносителя используется специально подготовленная сетевая вода, нагрев которой осуществляется за счет подвода пара от турбины. Транспортировка тепла потребителям выполняется по магистральным и внутриквартальным сетям общей протяженностью более 160 км.

«Себестоимость тепла, генерируемого на атомной станции, существенно ниже себестоимости теплоносителя, полученного на ТЭЦ при сжигании органического топлива, - подчеркнул Александр Дорофеев. - Кроме того, нужно отметить минимальное воздействие АЭС на окружающую среду. Все параметры выбросов и сбросов загрязняющих веществ не только не превышают допустимых значений, но и значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами».

В ходе визита гости посетили промышленную площадку и энергоблок №3 Калининской АЭС, осмотрели оборудование теплофикационных установок.

В завершение обе стороны выразили взаимную готовность продолжать сотрудничество и заинтересованность в изучении и передачи опыта в области энерго- и теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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