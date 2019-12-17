Князю добавят регалий: Площадь Михаила Тверского опять хотят переименовать

Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Замечание находчивого капитана Врунгеля применимо ко многим жизненным ситуациям. И, вроде, неплохо складывалась судьба у недавно уже переименованной площади Михаила Тверского (ранее Советская): её облицевали новой плиткой и отремонтировали отходящий от площади участок улицы Андрея Дементьева (ранее Володарского), кстати, тоже переименованной недавно. Но почему-то имя одной из главных площадей города вновь предлагают изменить.

На сайте Тверской городской Думы опубликован документ - проект решения, в тексте которого на одобрение думцам предлагается новое название: «Площадь святого благоверного князя Михаила Тверского».

Вряд ли кто-то уже успел об этом забыть, но всё же напомним: Советская площадь и улица Володарского получили новые имена - площадь Михаила Тверского и улица Андрея Дементьева соответственно - чуть больше года назад, в ноябре 2018-го. Вскоре на здания, чьи адреса затронули переименования, повесили новенькие сине-белые таблички-аншлаги.

А ещё немногим позже в Твери начали бурно обсуждать возможную следующую волну переименований: улицы Советской в Миллионную, а площади Ленина - в Екатерининскую. Однако городская комиссия по топонимике этот вопрос отложила по причине того, что инициаторы не предоставили всех необходимых документов и расчётов.

Почему сегодня возник вопрос о повторном переименовании площади Михаила Тверского, неизвестно. В документе, скан которого размещён на думском сайте, говорится лишь о цели: «увековечение памяти святого благоверного князя Михаила Тверского».

Когда документ будет рассмотрен городскими парламентариями, пока тоже неясно. Ближайшее заседание запланировано на 19 декабря - депутаты будут принимать бюджет города.

Тем временем в интернете горожане уже придумывают варианты дальнейших переименований, с иронией отмечая, что вместо «площади Валентины Терешковой» будет гораздо лучше звучать «площадь первой женщины-космонавта, героя Советского Союза, генерала-майора авиации Валентины Терешковой», а вместо площади «Ленина» - «площадь вождя русской революции Владимира Ульянова-Ленина».

В документе, размещенном на сайте Думы, не прописано, кто инициатор очередного переименования. Согласно законодательству (решение Тверской городской Думы №177 от 30.06.2016), заявки о присвоении улице или площади названия, а также о переименовании элементов улично-дорожной сети Твери могут подавать инициативные группы жителей города численностью не менее десяти человек. Также процесс переименования может быть инициирован общественными объединениями и юридическими лицами, органами государственной власти, губернатором, Законодательным Собранием или органами местного самоуправления.

Необходимость переименования нужно логически обосновать в заявке. Все действия по переименованию оплачиваются за счёт инициатора. Правда, что входит в перечень данных работ, в документе не уточняется.