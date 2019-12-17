2019-12-17T13:53:30+03:00
Общество

Новогоднее настроение и ангелы: тверичан приглашают на выставку

Настроиться на Новый год поможет экспозиция в выставочном зале на Советской
Алина ПЕТРОВА
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Тверские дизайнеры приглашают горожан на выставку. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВАТверские дизайнеры приглашают горожан на выставку. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВА
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Тверские дизайнеры – Елена Дегтярева, Илья Квасный, Ольга Котенева-Пушко, Игорь Ульянов и поэт Владимир Крусс радуют горожан необычной выставкой. Суть ее - новогоднее настроение, оттого и называется "Настроение 2020". Всем, кто заглянет посмотреть экспозицию в выставочный зал на Советской, 54 этим бесснежным хмурым декабрем, гарантируем - выйдут вдохновленными - ведь еще чуть-чуть и Новый год.

В первом зале экспозиции куклы Ольги Котенёвой-Пушко заставят даже самых угрюмых улыбнуться, вспомнить детство и поверить в чудо…

Второй зал экспозиции "Ангельский". Да-да здесь много их, самых разных и разнообразных, созданных художником Еленой Дегтяревой. Она же оформила третью часть экспозиции, которая встречает зрителя совсем «необычными» красками и арт-объектами. Старые стулья теперь и не стулья вовсе, а 12 животных из старого славянского гороскопа. Конечно, традиционная зелёная елочка, и игрушки, и куклы тоже будут.

Игорь Ульянов и Илья Квасный - их нон-дизайн (организация среды - Ред.) объединил выставочное пространство большого зала, превратив экспозицию в новогоднюю сказку, а поэзия Владимира Крусса эту сказку оживила, добавив волшебства.

Официальная презентация выставки 20 декабря в 17.00. Приходите!

На выставку и с малышами можно приходить, им тоже будет интересно. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВА

На выставку и с малышами можно приходить, им тоже будет интересно. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВА

На выставке атмосферно и можно сделать много удачных селфи. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВА

На выставке атмосферно и можно сделать много удачных селфи. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВА

В экспозиции много ангелов. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВА

В экспозиции много ангелов. Фото: Елена ДЕГТЯРЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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