Серое небо и алые гвоздики: Тверь отпраздновала День освобождения Калинина

«После ожесточённых боёв войска Калининского фронта 16 декабря сего года овладели городом Калинин», - прогремел голос Левитана в радиоэфире ровно 78 лет назад. Освобождение Калинина, первого областного центра, отвоёванного у неприятеля, подарило уверенность в том, что победа будет нашей.

Калинин был особым рубежом, базирование в нём было необходимо для наступления на Москву, Ленинград, Ярославль. Немцам удалось войти в город, но покинуть этот рубеж победителями им не дали.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт под командованием генерала-полковника Конева. 5 декабря наши войска перешли в героическое наступление. 29-я и 31-я армии взяли город в кольцо. Бросив свою технику, неприятель бежал.

В понедельник, 16 декабря 2019 года, под хмурым, совсем не декабрьским небом Тверь праздновала дату освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В 10 утра торжественный митинг состоялся у Смоленского воинского захоронения. Отдать дань памяти воинам-освободителям пришли глава администрации Московского района Твери Михаил Дроздов и депутаты гордумы.

- Освобождение Калинина вдохновило всю Красную армию, весь советский народ, - сказал Михаил Дроздов. - Важно всегда помнить, какой ценой досталось нам наше счастье. Память павших почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы.

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё одна церемония прошла в 11:00 у стелы «Город воинской славы». Вместе со всеми цветы к стеле возложил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

-Для нас это история, для вас - целая жизнь. Мы даже представить сегодня не можем, что вам пришлось пережить, - обратился губернатор к ветеранам. - Вы совершили огромный подвиг. Наша страна непобедима, потому что наши люди сильны духом.

В полдень торжества продолжились на площади Победы у Обелиска. Несмотря на сырой пронизывающий ветер, отметить день освобождения Калинина и почтить память воинов-освободителей пришло много людей. Ветераны, курсанты академии ВКО имени Жукова, суворовцы, юнармейцы, городские и областные парламентарии, чиновники, духовенство. Вместе с главой региона открывала церемонию участница освобождения города Калинина, председатель совета ветеранов 29-й и 31-й армий Антонина Гордеева.

- Фашисты разрушили Тверь, много людей погибло. Нельзя вновь допустить такое, - сказала Антонина Филипповна. - Мы должны беречь нашу Родину.

Губернатор Игорь Руденя и участница освобождения города Калинина Антонина Гордеева.Фото: Виктория ТУШКОВА

После минуты молчания участники церемонии возложили цветы к подножию Обелиска и к Вечному огню. Войска Тверского гарнизона прошли по площади Победы торжественным маршем.

Вечером , в 19:00, Тверь озарят всполохи праздничного фейерверка. Как символ стойкости людей, как символ Победы.

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отпраздновала 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА