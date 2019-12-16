Тверичанка Мария Лебедева о победе в премии «Большая книга»: Когда переходишь из категории странных в необычные, это неплохо

Национальная литературная премия «Большая книга», ведущая литературная премия России - это как «Оскар» в кино и как «Золотая маска» в театре. А значит, это наивысшая награда из возможных. В данном случае в области именно литературы.

На днях в Российской государственной библитеке Москвы (Дом Пашкова) были объявлены победители «Большой книги» 2019 года. В их число попала и тверичанка Мария Лебедева. Талантливый писатель, но в последние годы все чаще литературный критик, получила премию «_Литблог» для блогеров, пишущих о литературе. Тем самым Мария попала в список лучших этого года наряду с громкими и известными именами.

Так, лауреатами стали авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский. В своей книге они рассказывают о биографии писателя Венедикта Ерофеева, после чего детально анализируют путешествие главного героя произведения «Москва - Петушки».

Вторую премию получил Григорий Служитель («Дни Савелия»). А третью - Гузель Яхина за книгу «Дети мои». Еще одну премию за вклад в литературу получил поэт, писатель и сценарист Валерий Попов.

В октябре я была на «Тавриде», почитала там свои работы, мне сказали подать заявку на «Большую книгу». Что я и сделала. Фото: из архива Марии Лебедевой

Если призы лауреатов исчислялись миллионами (три миллиона рублей - за первую премию, полтора - за вторую и миллион - за третью), то приз тверского автора оказался значительно скромнее - 50 тысяч рублей и планшетный компьютер. Но это, по словам самой Марии, не самое главное. А главное то, что в последние два года профессионалы пытаются оценить литературных блогеров, которые все смелее вписывают себя в литературный процесс.

- В октябре этого года я была на «Тавриде» (фестиваль и форум молодых деятелей культуры и искусств - Ред.), почитала там свои работы, мне сказали подать заявку на «Большую книгу». Вот я и подала, чтобы от меня только отстали (смеется). И, конечно, как всегда, абсолютно про нее забыла. Когда с премии написали, что я лауреат, я приехала за каким-нибудь спецпризом, а в итоге оказалась главным победителем. Причем настолько это было неожиданно, что я впала в ступор и даже ничего не смогла ничего сказать в микрофон. Зашла на сцену и быстро с нее ушла.

- Планшет пригодится?

- Думаю, да... Я тут как-то писала с ноутбука в машине и меня сильно укачало. С планшетом, наверное, будет удобнее.

- Как тебе стоять на сцене с известными и именитыми? Ты, кстати, их всех знаешь?

- Да, всех знаю, всех читала. Впрочем, у меня были другие фавориты, но это исходя лично из моих читательских предпочтений, а не из того, что кто-то лучше или хуже. А стоять с ними на сцене - это так же, как с обычными людьми. Ничего особенного. Так что говорить, горжусь ли я своей победой, вряд ли. Самый радостный момент был, что на мое награждение приехали мои друзья из других городов, чтобы только меня поздравить. Этим я горжусь. Хотя... Мне было приятно, что председатель жюри «Большой книги» Лев Данилкин меня похвалил, сказав, что «самый громкий голос в этот раз выковала себе Мария Лебедева, чьи проницательные тексты напоминают стихотворения в прозе». Когда ты переходишь из категории странных в категорию необычных, это неплохо (смеется).

- Тебя кто-то считал странной?

- В школе.. Да... Где-то еще... Даже в библиотеке, где я работаю, мои тексты многие не понимают и считают странными. Поэтому если кто-то их где-то отметил, ок, отлично!

Когда ты переходишь из категории странных в категорию необычных, это неплохо. Фото: из архива Марии Лебедевой

- Ты публиковалась в «Вопросах литературы», являешься постоянным автором театрального портала «Недоросль», пишешь о подростковой литературе для образовательного медиа «Мел» и о современных книгах для портала «Прочтение». Сколько ты читаешь? Постоянно?

- Да, постоянно. В прошлом месяце, допустим, 30 книг и немного сошла с ума...

- Чтение, писательский труд - это интерес или работа?

- Конечно, интерес... Так как это не мой заработок основной. Официально сегодня я работаю в тверской библиотеке им. Горького. Там я подшиваю газеты в папочки. Это очень интеллектуально и увлекательно. А параллельно занимаюсь какими-то проектами, что-нибудь пишу. Иногда за деньги. Например, сейчас я занимаюсь диалогами для компьютерной игры. Звучит более интересно, чем на самом деле. Иногда пишу и тексты на платные ресурсы.

- А зачем тогда работа в библиотеке?

- Мне хотелось бы, чтобы была работа, где я хоть иногда выхожу в люди. Чтобы совсем не разучиться с ними общаться. Так сказать, для успокоения. Да, наверное, это тоже не навсегда. Тем более что мне все говорят постоянно: «увольняйся». Видимо, я немного не вписываюсь (смеется).

- Впереди праздники. Чтобы ты посоветовала почитать в новогодние выходные?

- Сложно рекомендовать что-то для зимнего чтения, поэтому я выбрала в конечном итоге книги, которые легко читать и обычно они всем нравятся. Ничего схожего с «муми-троллями» тут нет, конечно, но и нужно ли кому «что-то типа муми-троллей», когда можно их и перечитать (или Гарри Поттера?) Мой список немного другой, но вы не разочаруетесь.

- Бакман Фредрик. «Вторая жизнь Уве»

- Григорий Служитель. «Дни Савелия»

- Сеттерфилд Диана. «Тринадцатая сказка»

- Мюрай Мари-Од. «Спаситель и сын»

- Стокетт Кэтрин. «Прислуга»