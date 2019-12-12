2019-12-12T16:06:49+03:00
Общество

Декабрь в плюсе: Погода в Твери в ближайшие дни не изменится

На улице всё так же будет затянувшаяся осень
Виктория ТУШКОВА
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Сырость и слякоть - такой нынче декабрь.Сырость и слякоть - такой нынче декабрь.Фото: Алексей ФОКИН
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Эх, не видать зимы… Виной тому массивные потоки южного воздуха, которые поставляются в наш регион стараниями двух атмосферных работяг - антициклона и циклона. Соприкасаясь своими перифериями где-то над Тверской областью, они затягивают к нам двойную дозу тёплых воздушных масс.

Поэтому ни декабрьского мороза, ни скрипучего снега под ногами ждать нам до сих пор не приходится - только сырость, слякоть и облачность.

- Атмосферное давление в конце недели пошло на понижение. В воскресенье оно будет на уровне 743 миллиметров ртутного столба, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - На протяжении нескольких ближайших суток днём ожидается 0...+2, а ночью 0...-1. На небе - плотные слоистые облака, сохраняется вероятность осадков.

В воскресенье к нам подойдёт очередной циклонический атмосферный фронт, и осадков станет больше. Ночью и с утра мокрый снег, а днём, при плюсовой температуре, - дождь. В начале недели подрастёт атмосферное давление, ко вторнику оно может подняться до 750 миллиметров ртутного столба. Но резких колебаний температуры и перехода погоды в зиму пока ничего не предвещает. Так что декабрь у нас по-прежнему в плюсе.

Модницы, информация для вас. Если, не дождавшись настоящей зимы, вы всё-таки достали из шкафов ненаглядные шубки и дублёнки, помните: в сырую дождливую погоду они чувствуют себя не очень хорошо. Сильно промокшая под дождём шубка может даже сваляться или слегка облезть, а дублёнка - задубеть и некрасиво сморщиться. Если с вами случилась такая неприятность, главное - правильно высушить шубу или дублёнку.

Оптимальный вариант - разложить шубу на полу или другой ровной поверхности, либо повесить на «плечики», и дать ей высохнуть естественно. Помещение не должно быть сырым, а рядом не должно быть горячих батарей или других обогревателей. В завершение сушки обработайте мех щёткой.

Ну а дублёнку сразу по приходу домой стоит тщательно промокнуть тканью или салфетками, хорошо впитывающими влагу. Желательно до состояния «почти сухая». Позже можно обработать вещь специальной щёточкой для замши (если дублёнка с замшевой поверхностью). Минимизировать последствия попадания в дублёнке под дождь можно, если предварительно обработать её специальным водоотталкивающим спреем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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