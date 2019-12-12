2019-12-12T12:38:31+03:00
Общество

Калининская АЭС: более 500 школьников Удомли стали участниками проектов по повышению детской безопасности

В Удомле завершился цикл мероприятий по безопасности для учащихся образовательных учреждений городского округа, который охватил более 500 школьников разного возраста.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Важность знаний и умений по оказанию первой помощи очень великаВажность знаний и умений по оказанию первой помощи очень велика
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В учебно-тренировочном подразделении (УТП) КлнАЭС была организована серия открытых уроков по безопасности для старшеклассников. Главная цель этого курса -

формирование у школьников практических навыков в области охраны труда, необходимых для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья. На открытых уроках ребята познакомились с основами оказания первой помощи и отработали практические навыки на современных роботах-тренажерах. В учебных классах УТП КАЭС опытные инструкторы продемонстрировали детям правила

безопасного поведения на высоте и в резервуарах, наглядно показали работу дозиметрической аппаратуры и правила использования средств индивидуальной защиты.

Для учеников начальной школы были организованы уроки о правилах дорожного движения. Серию образовательных встреч провели представители молодежной организации КлнАЭС. В качестве полезного сувенира каждый школьник получил светоотражатель.

«Безопасность - это не просто усвоенные знания, но и умение правильно их применять в различных жизненных ситуациях. Для атомщиков это еще и фундаментальная основа работы атомной станции. Поэтому наша главная задача - формировать принципы безопасного поведения не только у персонала, но и у подрастающего поколения,

стимулировать у них развитие самостоятельности и ответственности за своё здоровье и жизнь, - отметил Александр Давыдов, начальник Управления информации и

общественных связей Калининской АЭС.

Экскурсия – это всегда возможность получить более полные знания и представления

Экскурсия – это всегда возможность получить более полные знания и представления

Экскурсия для школьников на Калининской АЭС

Экскурсия для школьников на Калининской АЭС

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе

Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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