Парламент Тверской области одобрил в первом чтении бюджет-2020

В рамках очередного заседания Законодательного Собрания Тверской области было рассмотрено девять вопросов. В частности, были представлены проекты законов об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2020-2022 годы. Оба документа приняты областным парламентом в первом чтении.

О Прогнозе социально-экономического развития региона до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и период до 2024 года, который представил министр экономического развития Тверской области Иван Егоров, разработан в двух вариантах: консервативном и базовом.

Прогноз относится к документам стратегического планирования Тверской области и показывает ожидаемые результаты реализации национальных проектов в экономике, инфраструктуре и социальной сфере. Он разработан на основе комплексного анализа экономических и социальных процессов, происходящих в регионе. В документе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития, спрогнозированы основные параметры и векторы развития области. В расчётах учитывались результаты работы в 2019 году, их оценка, данная руководителями и специалистами крупнейших предприятий и администраций муниципальных образований, а также их видение перспектив дальнейшего развития. . Прогноз состоит из нескольких блоков, которые условно делятся на три основных: демографический, реального сектора экономики, а также деятельность, связанную с внешнеэкономической составляющей и малым и средним бизнесом.

Приоритетные направления – привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, повышение эффективности и доступности здравоохранения, поддержка молодых и многодетных семей, что должно положительно влиять на улучшение демографических показателей в тверском регионе.

Министерством экономического развития подробно проанализирована демографическая ситуация. В числе главных задач - снижение смертности граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания, усиления звена по профилактике и лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение». Согласно базовому прогнозу регионального министерства экономического развития, в 2020 году к уровню 2019-го индекс физического объема валового регионального продукта составит 103,6%, индекс промышленного производства - 105,1%, производства продукции сельского хозяйства – 110,2%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 105,9%. Рост будет обеспечен за счет развития действующих и открытия новых производств.

По прогнозу, в Тверской области к 2024 году вырастет количество средних и малых предприятий – до 20874 (по оценке на 2019 год эта цифра составляет 19962). Предполагается, что численность занятых в малом и среднем бизнесе составит 115,2 тысячи человек (110,3 в 2019-м). Вырастет и оборот денежных средств в этом секторе с 412,9 млрд рублей в 2019-м до 562,7 млрд рублей в 2024 году.

Бюджет региона: основной приоритет - реализация нацпроектов

Проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг. разработан с учетом основных целей бюджетной политики по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, достижению экономического роста и повышения уровня жизни граждан.

Главной особенностью бюджета является концентрация финансовых ресурсов на реализации национальных целей, определенных Президентом РФ в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Представляя документ депутатам, министр финансов Тверской области Марина Подтихова назвала основные параметры бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Итак, общий объем доходов областного бюджета на 2020 год запланирован в объеме 74 млрд. 940 млн. руб., на 2021 год –78 млрд. 287 млн. руб., на 2022 год – 79 млрд. 510 млн. руб. Доходы на 2020 год и плановый период относительно утвержденных назначений 2019 года имеют тенденцию роста за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов.

Расходы областного бюджета на 2020 год запланированы в объеме 75 млрд. 106 млн. руб., на 2021 год – 81 млрд. 172 млн. руб., на 2022 год – 81 млрд. 435 млн. руб. Дефицит на 2020 год предусмотрен в объеме - 165,6 млн. руб., на 2021 год – 2 млрд. 885 млн. руб., в 2022 году - 1 млрд. 925 млн. руб.

Как и в предыдущие годы, бюджет сформирован по программному принципу на основе 27 госпрограмм, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области. Доля «программных» расходов областного бюджета на 2020 год составляет 97,83%. Госпрограммы будут реализовываться по трем направлениям: новое качество жизни (12 программ, 67% всех расходов), инновационное развитие и модернизация экономики (6 программ) и эффективное государство (9 программ).

Основным приоритетом при формировании областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов стала реализация национальных проектов, причем объем бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий в рамках нацпроектов ежегодно составляет более 10 млрд. рублей (более 38 млрд. рублей за три года). Два самых бюджетоёмких проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Демография».

Дополнительным источником роста инвестиций станет реализация мероприятий в рамках нацпроектов, связанных с развитием инфраструктуры. Так, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объем средств дорожного фонда Тверской области увеличивается — с 9,2 млрд. рублей в 2020 году до 12,6 млрд. в 2022 году.

В целях стимулирования и развития отраслей экономики предусматривается государственная поддержка в сферах сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства, туризма.

На создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры на областном и муниципальном уровне запланировано более 23 млрд. рублей на трехлетний период. Предусмотрены средства на строительство школ, детских садов, областной детской клинической больницы, футбольного манежа, строительство спортивных центров, объектов питьевого водоснабжения, канализационных очистных сооружений, модернизацию теплоэнергетического комплекса и других. В целях развития муниципальных образований будет оказываться финансовая поддержка в форме дотаций и целевых субсидий.

Заложены средства на выполнение социальных обязательств – пособий, выплат гражданам. Повышение качества и доступности услуг для населения будет обеспечиваться укреплением материально-технической базы учреждений.

Запланировано повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ, также предусмотрены средства на увеличение минимального размера оплаты труда. Кроме того, предусматриваются средства на повышение заработной платы медработникам скорой медицинской помощи.

В 2020 году сохраняется социальная направленность расходов бюджета: доля расходов на социальную политику, образование и здравоохранение в общем объеме расходов составит 56,4%. В предстоящий период также будет продолжена работа по сокращению государственного долга Тверской области. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд. рублей в 2016 году до 23,2 млрд. рублей в 2019-м. По прогнозу Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд. рублей.

Проект бюджета направлен на решение целого ряда как новых, так и уже последовательно решаемых задач: финансирование национальных проектов, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, поддержку отраслей экономики и дорожного строительства, содействие развитию территорий, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы.

- Принятию главного финансового документа в первом чтении предшествовала очень напряженная работа комитета по бюджету и налогам. В рамках подготовки к рассмотрению проекта бюджета мы также провели публичные слушания, куда были приглашены представители муниципалитетов. Работа над проектом регионального бюджета будет продолжена, теперь он пройдет рассмотрение в постоянных комитетах областного парламента, - отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Спикер областного парламента назвал несколько важных цифр.

- В плане реализации национальных проектов благодаря работе регионального Правительства с федеральным центром и с министерствами у нас доходная часть бюджета впервые превысила порог в 70 млрд. рублей. Хотел бы обратить внимание, что и расходная часть примерно соответствует этим показателям – плановый дефицит бюджета не должен превышать 165 млн. рублей. На мой взгляд, данный бюджет вполне можно назвать бюджетом развития, поскольку при сохранении всех социальных обязательств, на исполнение которых в бюджете предусмотрены все необходимые средства, сделан серьезный задел на экономическое развитие региона, - резюмировал Сергей Голубев.

Бюджет ТФОМС прошел первое чтение

Согласно представленному документу, бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области (ТФОМС) сбалансирован по доходам и расходам и составит в 2020 году 17 млрд. 43 млн руб. (с приростом на 7% к 2019 году), в 2021 году – 18 млрд. 32 млн. руб., в 2022 году – 18 млрд. 980 млн. руб.

Основное направление расходования средств бюджета ТФОМС – финансовое обеспечение территориальной программы ОМС. Кроме того, средства пойдут на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ; финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и ремонту медоборудования; выполнение управленческих функций ТФОМС и другое.