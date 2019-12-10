В Зубцове Тверской области инициативная молодежь обустраивает территорию воинского мемориала

Основными вопросами в рамках рабочей поездки председателя Законодательного собрания Тверской области Сергея Голубева в Зубцовский район стали приём жителей, осмотр объектов и подведение итогов года. Кроме того, спикер областного парламента осмотрел территорию у мемориала Победы в Великой Отечественной войне, которую приводят в порядок инициативные зубчане.

Одна из главных тем, которую поднимали пришедшие на депутатский прием жители - газификация. В этом году завершаются работы по снабжению газом микрорайона Персениново, где этого события ждали с 2014 года. Сергей Голубев лично принимал участие в продвижении проекта, следил за ходом работ. Само собой, жители Зубцова просят продолжить процесс.

- Очень много обращений по поводу дальнейшей газификации города Зубцова. В частности, это Заволжская часть, это улица в районе Московской Горы, - отметил по итогам приема Сергей Голубев.

Далее состоялось рабочее совещание с руководством района, местными депутатами, главами поселений. Здесь прошло традиционное для декабря подведение итогов года.

- В 2019-м году было реализовано 26 мероприятий, построено, отремонтировано и реконструировано 22 объекта. Привлечено из областного и федерального бюджетов более 70 миллионов рублей, - назвала ряд цифр глава Зубцовского района Елена Николаева.

- Продолжается реконструкция парка Ленина (за памятником). Зубчане, я думаю, очень позитивно к этому относятся – работы ведутся второй год, поэтапно. Очень важно, что район нашел средства для того, чтобы отремонтировать внутренние помещения в так называемом «доме купца Крымова». Это начальная школа, относящаяся к первой школе. Мы осмотрели объект и могу сказать, что качество работ хорошее, при этом натуральность памятника сохранена, - озвучил свои впечатления председатель областного парламента.

Спикер областного парламента Сергей Голубев провёл рабочее совещание с руководством района. Фото: ЗСТО

К данной школе внимание особое. Прежде всего, это историческое здание, в котором не было ремонта целых двадцать лет. И это хорошо, что с задачей сохранить облик и сделать качественный ремонт подрядчик справился. Сами работы были закончены в августе.

- Отремонтированы и покрашены коридоры. На стенах появились рисунки на детскую тематику, заменены окна на втором этаже - в кабинетах и в коридорах. Поставили новые двери, - подводит итог учитель начальных классов средней школы №1 города Зубцова Галина Мишагина. Улица Московская Гора, мемориал Победы в Великой Отечественной войне. Очень характерный пример неравнодушного отношения местных жителей к состоянию территории вокруг памятника. Привести её в порядок призвала Вера Гасанова области.

- Я обзвонила всех, кого смогла. Всех, кто может прийти и поработать физически. Ну а кто не может – предложила помочь финансово, на тот же бензин, самый простой инвентарь. Люди охотно откликнулись. У кого была возможность, помогли с вывозом мусора. К нашей инициативе подключается всё больше зубчан, - рассказывает Вера Гасанова. Добровольцы работали в свои выходные дни, собиралось до 40 человек. Всё необходимое закупали за свой счёт, приходили со своим инструментом, зачастую целыми семьями.

- Занимались выпиливанием деревьев, кустарника. Затем это на машинах увозилось. Кто-то и на дрова увозил, - говорит один из добровольцев Евгений Сизиков.

В итоге были полностью очищены заросшие склоны. Тем не менее, энтузиасты на этом останавливаться не собираются.

- Мы планируем инициировать проведение публичных слушаний в городе, чтобы в планы по благоустройству включить не только территорию мемориала (она отмежёвана и узкая), но и дополнительную территорию, где мы работаем – сейчас она в зону городского благоустройства не входит. Мы хотим добиться через публичные слушания решения данного вопроса – чтобы все необходимые работы здесь город проводил ежемесячно, - итожит Вера Гасанова.

Кроме того, есть планы покрасить перила моста, ведущего к братским могилам, побелить ограждения монумента, может быть, даже кое-где заменить плитку. Работы много, но большую её часть энтузиасты рассчитывают сделать ко Дню Победы.