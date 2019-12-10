Конкурс «проПОЙ с Комсомолкой!» стартовал: Помоги выбрать лучшую песню о Твери!

Разные есть песни о Твери, но их недостаточно. Так решил профессор математики из Аделаиды, что в Австралии, Владимир Ежов и придумал алгоритм написания песен о городах. А начал профессор свой поэтическо-математический проект «Я верю в сакральность российских земель» именно с песни о столице Верхневолжья.

Однако любое произведение обретает жизнь, если уходит в народ. Поэтому вместе с Владимиром Ежовым «Комсомолка» накануне ожидаемых праздников объявила конкурс-подарок Твери к Новому году «проПОЙ с «Комсомолкой!»

За три недели участниками проекта стали профессиональные музыканты, студенты-любители, в том числе и иностранные, детские студии и фольклорные коллективы. А значит, все песни, а их набралось семь, получились очень разными, впрочем, как и все мы, жители прекрасной Твери.

А теперь самое интригующее - голосование за лучшую песню! Причем выбирать будет как народное жюри (это мы с вами), так и профессиональное. А значит, будут два победителя. Как минимум!

Вместе с Владимиром Ежовым «Комсомолка» объявила конкурс-подарок Твери к Новому годуФото: Ирина ТАРАСОВА

В состав профессионального жюри вошли:

- Олег Зинченко - редактор Тверской объединенной редакции сайта и газеты «Комсомольская правда»

- Игорь Аксенов - директор-редактор Тверской редакции Радио «Комсомольская правда»

- Владимир Ежов - автор стихотворения о Твери, член Московской организации Союза писателей России и Союза писателей Чувашии

- Татьяна Морозова, редактор книги «Я верю в сакральность российских земель»

- Сергей Рыбаков - генеральный директор ЗАО «Александрит», автор и исполнитель своих песен.

ВАЖНО!

Народное голосование проходит в группе Вконтакте «проПОЙ с Комсомолкой». Завершится оно 25 декабря в 14:00.

Решение профессионального жюри будет оглашено на самом празднике 25 декабря в клубе «Биг Бен» (ул. Брагина, 2). Начало в 18:00. Вход свободный.

Конечно, будут и подарки. Более того, никто из участников не останется без них! А победители получат подарочные пакеты, где в том числе будут настоящие, расписанные аборигенами бумеранги. Их, кстати, везут из Австралии. Впрочем, всё остальное - это пока секрет.

Партнер проекта - ЗАО «Александрит».

Профессор и поэт Владимир Ежов приедет в Тверь, чтобы подвести итоги конкурса. Фото: из архива Владимира Ежова

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

1. Гелани Яндиев и Артем Скалкин

Гелани Яндиев и Артем Скалкин, - участники группы "Седьмое пришествие марсиан". Группа существует с 2010 года. Выступают как правило в московских клубах. На счету два студийных альбома: "Уши мертвого осла" и Сто тысяч лет тому назад". Стиль: бард-рок.

- Приняли участие участие в проекте из личного уважения к Ирине Тарасовой, то мы обещаем сделать к 25 декабря (к общему концерту) полноценный вариант песни. С оригинальной оранжировкой и всей красотой.

2. Николай Боярских

Николай Боярских - мультиинструменталист, руководитель детского фольклорного ансамбля "Красная горка", авторитетный преподаватель. Поэт. Композитор. Автор цикла песен на стихи Арсения Тарковского и книги "Из уст в уста".

- Принял участие в проекте, потому что мне предложили проявить свое композиторское творчество. Мне это показалось интересным и я согласился.

3. «Город мечты», Елизавета Жукова

Музыкальная студия Твери «Город мечты» (руководитель Людмила Григоращенко ). Людмила Михайловна зарекомендовала себя, как специалист высокого уровня. Студия «Город мечты» существует уже пять лет. Её филиалы расположены в нескольких точках Твери, в том числе в МОУ СОШ №50. Солирует - Елизавета Жукова области, Лауреат международных конкурсов, воспитанница студии «Город мечты».

- Приняла участие в проекте "Комсомолки", потому что люблю всё новое и необычное, - признается Людмила Григоращенко. - Так живется веселее и ярче. И мне, и моим воспитанникам.

4. Хаситха Гаян Бандуратна

Хаситха Гаян Бандуратна - студент 5 курса Тверского медуниверситета из Шри-Ланки. Хаситха - не профессиональный музыкант. Впервые взял в руки гитару в 2009 году, 10 лет назад. Учился сам по каналу YouTube. Из стилей предпочитает классическую, эстрадную, зарубежную и шри-ланкийскую музыку. Любит и r&b. Русские песни ему даются не очень легко. Однако каждый год он участвует в студвеснах и мероприятих медуниверситета.

- В вашем проекте принял участие, потому что люблю музыку и петь. Если найду новых друзей, то я буду рад!

5. Кардинал (Сергей Пак)

Кардинал (Сергей Пак) - 23-летний музыкант сочиняет стихи и читает рэп. Темы выбирает серьезные- философия, религия, государство. А вообще о жизни и обо всём, что вокруг. Был опыт выступления в городских рэп-батлах, где занял 2 место среди всех участников.

- Согласился принять участие в проекте, потому что интересно, как моё творчество оценит профессиональное жюри. Да и тема песни - о родном городе, о любви к нему - мне близка и созвучна.

6. "Неслучайный дуэт" Николай Данилов и Кира Воробьёва

Николай Данилов - профессиональный музыкант, получил классическое вокальное образование. Первый концерт дал в 1996 году в составее группы "Регистр памяти". С тех пор всегда на сцене в разных проектах и с разными инструментами. В 2000 году взял в руки флейту, с тех пор кроме гитары играет и на флейте. Выступить в дуэте с Николаем согласилась Кира Воробьева - студентка, гитаристка.

- В проекте я принял участие, потому что люблю писать музыку. А тут попался прекрасный текст, к которому сразу родилась мелодия. Плюс, меня захватила сама идея проекта "Комсомолки". Всё это дало мне классный стимул, чтобы к вам присоединиться.

7. Фольклорный коллектив "Славяночка"

Фольклорный ансамбль "Славяночка" Тверь создан на филологическом факультете ТвГУ в 1967 г. 22 декабря этого года ему исполнится 52 года! И более 30 лет им руководит Светлана Лебедева области. А также македонские, болгарские, сербские и польские песни.

- В вашем проекте мы потому, что песня отлично легла на народной мотив, а значит она может стать народной. А это самое главное! Данный вариант песни представлен в исполнении участника коллектива Андрея Пушкова. В итоговом варианте на концерте её споёт более расширенный состав. Обещаем!