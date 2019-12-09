Шоу Гии Эрадзе: Новогодняя музыкальная цирковая сказка «Новогодние приключения Принцессы»

В преддверии новогодних праздников Продюсерский центр Гии Эрадзе «Королевский цирк» подготовил специально для жителей и гостей Твери новый проект - Новогоднюю музыкальную цирковую сказку «Новогодние приключения Принцессы»! Фирменный почерк заслуженного артиста России и Грузии, короля манежа Гии Эрадзе - это буйство красок, роскошные костюмы, рекордные трюки и множество цирковых жанров, это ожившая сказка, в которую невозможно не поверить! Режиссеры проекта - заслуженные артисты России Лада и Александр Сарнацкие - дополнили праздничный коктейль лихо закрученным сюжетом, приправили сочным юмором и мастерски исполняют свои роли.

Юная Принцесса очень опечалена, что не получила приглашение на Новогодний бал, но Фея-крестная дает ей шанс всё исправить: для этого нужно доставить Деду Морозу волшебную новогоднюю Ёлочку. Задание оказывается не из легких, ведь ее на пути подстерегают множество опасностей и преследования Чёрной Королевы и ее помощников: Канцлера, колдуньи Бессинды и Тролля. Приключения начинаются!

Принцесса Фото: Тверской государственный цирк

Вместе с Принцессой зрители побывают на морском дне: в гармоничную жизнь морских обитателей врывается рыбацкий корабль, и с ударами грома разворачивается настоящая драма… Две Золотые рыбки оказываются пойманными в сети, но продолжают бороться. Удастся ли им спастись?

Золотые рыбки Фото: Тверской государственный цирк

Герои перенесутся в знойную пустыню, где царственно вышагивает караван верблюдов; окажутся в волшебном мире оживших игрушек; побывают на празднике у эльфов, мастерски выполняющих трюки на турнике; будут искать путь по совету перелетных белых птиц: редкий, невероятно сложный и зрелищный жанр – воздушный полет неоднократно заставит зрителей замирать и восклицать «ах!», трюки без страховки на высоте более 20 метров, свободное падение, ощущение свободы, отвага и высокий профессионализм артистов, и в финале зал взрывается овациями!

Караван верблюдов Фото: Тверской государственный цирк

Воздушный полёт Принцессы Фото: Тверской государственный цирк

Путь укажет гадалка из настоящего цыганского табора! Сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками: медведи танцуют, ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, ловят «букет невесты» и даже скачут верхом на коне и бережно носят дрессировщицу на руках!

Цыганская свадьба Фото: Тверской государственный цирк

Черная Королева повелевает стихиями, и вот уже Принцессу заметает злая Вьюга… Только честная битва поможет выяснить исход этой игры, и вот темные силы и силы добра разыгрывают королевскую шахматную партию, где вместо фигурок - подданные королевства. Силовая пара «Шахматы» покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: победители 10-го телепроекта «Минута славы: Юбилейный сезон» на Первом канале, исполнители рекордных трюков предстанут в образах Шахматных Королей.

Насыщенное приключениями путешествие Принцессы завершится в царстве Деда Мороза! В награду - всех зрителей ждет самый праздничный Новогодний бал!

Встречайте Новый, 2020 год в Тверском цирке!

График представлений: 21, 22, 28, 29 декабря в 13:00; со 2 по 6 января ежедневно в 13:00 и 17:00; 7,8 января в 13:00; 11,12 января в 13:00 и 17:00. Стоимость билетов: от 800 до 2300 руб.

Детям до трех лет бесплатно со свидетельством о рождении.

(4822) 32-14-29; 8-961-206-66-11; www.circus-tver.ru