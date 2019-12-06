Затягиваем пояса: Что подорожает в Тверской области в 2020 году

Новый год, новые надежды, мечты… Главное - чтобы они оказались нам по карману. Дабы ваши планы не омрачились неучтёнными финансовыми тратами, «КП»-Тверь» публикует подсказку: что и как подорожает в Тверской области в самом начале нового, 2020 года.

ПРОЕЗД

Стоимость проезда в Твери однозначно вырастет: с февраля в областной столице и Калининском районе внедряется новая модель пассажирских перевозок. Какой будет сумма, которую придётся выложить за проезд в автобусах, пока сказать сложно, официальная информация по этому поводу ещё не озвучивалась. Ну а слухи, конечно, ходят. Кто-то высказывает мнение, что стоимость проезда никак не сможет быть ниже 30-35 рублей за поездку, а кондуктор в одном из автобусов поделилась с корреспондентом «КП»-Тверь» предположением, что цена билета вообще будет 45 рублей. Опять же повторимся, это только слухи.

Добавим, тарифы в городском транспорте будут регулируемыми, для льготников сохранят возможность пользоваться транспортом по ЕСПБ. Желающие оплатить проезд по безналу, картой, тоже смогут немного сэкономить: в региональном Минтрансе сообщали, что при безналичной оплате стоимость проезда будет немного ниже. Обещали также скидки тем, кто постоянно пользуется общественным транспортом, но подробности этой схемы пока также неизвестны.

ПАТЕНТ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Сейчас стоимость патента для трудовых мигрантов на территории Тверской области составляет 5327 рублей. Это, кстати, самая высокая стоимость в ЦФО.

В следующем году в планах регионального правительства стоит индексация стоимости патента для трудовых мигрантов. Заплатить за патент придётся почти на 5% больше - 5585 рублей.

ТАРИФ «ПЛАТОН»

1 февраля 2020 года будут проиндексированы тарифы системы «Платон». Коснётся это и тверских грузоперевозчиков. За каждый километр пути водителю фуры придётся заплатить 2 рубля 20 копеек (сейчас 2 рубля 4 копейки).

Следующее подорожание тарифа будет через год - 1 февраля 2021 года. Тариф вырастет до 2,35 рубля за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого года на размер годовой инфляции.

ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ НОМЕРНОЙ ТАБЛИЧКИ НА ДОМЕ

Близится Всероссийская перепись населения. Она стартует в октябре 2020 года. К этому моменту все дома в Твери и Тверской области должны быть пронумерованы при помощи табличек установленного образца. По данным Тверьстата, такие информационные указатели на настоящий момент отсутствуют на 52 тысячах домов.

Таблички должны быть синими, текст - белым, выполненным световозвращающей краской. Размер указателя - 450 х 450 мм. За отсутствие подобного аншлага домовладельцу будет грозить штраф от 300 до 600 рублей. Юрлицо, не пронумеровавшее своё здание, также оштрафуют, но уже на сумму до двадцати тысяч рублей.

Когда начнутся проверки, пока неизвестно, а потому предупреждаем заранее.

ЖКХ

Говорить о росте тарифов ЖКХ немного преждевременно: в 2020 году их будут поднимать не за два этапа, в начале и в середине года, а единожды - 1 июля. Но чтобы вы знали, к чему готовиться, скажем, что, согласно официальной информации, опубликованной Правительством РФ, в Тверской области услуги ЖКХ в среднем подорожают на 3,6% (за 2019 год рост тарифов составил 3,7%).

Отметим, что в регионах России коммунальные тарифы подрастут по-разному: от 2,4% в Ненецком автономном округе до 6,5% в Чечне.

ПРОДУКТЫ, АЛКОГОЛЬ, АВТОМОБИЛИ

Тверская область - часть большой страны, а потому тверичане, как и жители всей России, столкнутся с подорожанием продуктов. По мнению специалистов, будет оно неминуемым, а спровоцируют рост цен, помимо инфляции, подорожание зерна, муки, повышение НДС на пальмовое масло, рост затрат предприятий на электричество и другие факторы. Так что специалисты не советуют удивляться подросшей цене на хлеб, кондитерские изделия, молочко, мясо птицы и яйца.

Шампанское, вино и другие спиртные напитки тоже вырастут в цене: 1 января 2020 года поднимут акцизы на алкоголь, виноматериалы и виноград. Например, на игристые вина российского производителя акциз увеличится с 14 рублей за литр до 40 рублей за литр. По предположениям аналитиков, в бюджетном секторе винно-водочной продукции подорожание составит порядка 20%.

С 2020 года также повысятся ставки утилизационного сбора на автомобили. Наибольший рост будет в сегменте легковых авто - около 10,7%. Автоэксперты считают, что это может повысить цены на машины на 3-5%.