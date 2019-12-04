2019-12-04T20:56:55+03:00
Общество

Устав ходить по воде, жильцы многоквартирного дома в Твери решили оборудовать себе ливнёвку

Много лет люди форсируют водную преграду, чтобы попасть в подъезд
Виктория ТУШКОВА
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Старшая по дому Ольга Васина демонстрирует, что сделала вода со стенами дома.Старшая по дому Ольга Васина демонстрирует, что сделала вода со стенами дома.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Свайные жилища, возвышающиеся на прочных опорах над гладью воды, в Твери никогда не строили - спасибо географическому расположению. Но кое-где опыт такого строительства нам пригодился бы. Например, при возведении дома на набережной Афанасия Никитина, 148.

О многолетней проблеме жильцов этого дома «КП»-Тверь» рассказала Ольга Васина, старшая по дому. Симпатичное четырёхэтажное здание стоит в низине. Так уж вышло при строительстве: все окружающие здания находятся словно на горке, а 148-й дом — у её подножия. Отовсюду к его подъездам стекается вода, да там и остаётся: отток не работает.

ПЛЕСЕНЬ И ЛЯГУШКИ

«КП»-Тверь» побывала во дворе дома 148 по набережной Афанасия Никитина в начале декабря, когда уже подморозило. Но то, что большую часть года там стоит вода, понять не сложно: стены внизу сплошь в плесени и мхе.

Весной, летом и осенью из подъездов жильцы могут выйти только в резиновых сапогах. Фото: Ольга Васина.

Весной, летом и осенью из подъездов жильцы могут выйти только в резиновых сапогах. Фото: Ольга Васина.

- Вот так и живём, - говорит Ольга, - весной и летом в подъезды не попасть: вода затекает даже внутрь, до самой лестницы. Чтобы хоть как-то ходить, стелем настилы из досок, перемещаемся по ним, но помогает не всегда. А вечерами у нас тут даже лягушки квакают!

Романтично, конечно. Если бы не сырость в доме, постоянно промокшие ноги и испорченная обувь. Устав ходить по инстанциям в поиске решения этого мокрого вопроса, жильцы решили сделать отвод воды от дома самостоятельно.

УВИДЕТЬ СУШУ

- Здесь всё заасфальтируем наконец, заодно и немного территорию для парковки расширим. И главное — сделаем отвод воды в канализацию через дренажный колодец, - воодушевлённо рассказывает Ольга. - Проект уже готов, мы его заказали у опытных специалистов.

Детей к дому носят на руках. Фото: Ольга Васина.

Детей к дому носят на руках. Фото: Ольга Васина.

Цена вопроса — около 1 200 000 рублей. Чтобы обрести сушу под ногами, никаких денег не жалко, но сумма для 24-квартирного дома, конечно, неподъёмная. Поэтому жильцы очень хотят попасть со своим проектом в программу поддержки местных инициатив на 2020 год. В рамках ППМИ им потребуется заплатить лишь часть суммы, остальное дадут областной и городской бюджеты. Жители дома готовы собрать 10% от суммы и всячески помогать успешной реализации проекта.

- Восемнадцатого декабря у нас будет собрание с представителями администрации, - говорит Ольга. - Очень рассчитываем на поддержку, устали жить на воде.

Доски, уложенные на землю, помогают лишь в относительно сухую погоду. Их не убирают и на зиму. Фото: Виктория ТУШКОВА

Доски, уложенные на землю, помогают лишь в относительно сухую погоду. Их не убирают и на зиму.Фото: Виктория ТУШКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Как попасть в ППМИ

С помощью программы поддержки местных инициатив можно благоустроить придомовую территорию или облагородить какое-либо общественное пространство. Оплачены работы будут за счёт бюджета Тверской области, бюджета Твери и собственного вклада населения.

Всё, что вам нужно знать для участия в программе, вам расскажут в так называемой «Школе ППМИ» - на информационных собраниях, организуемых администрацией. Поэтому всем, имеющим желание стать участниками программы, мы рекомендуем в первую очередь сообщить об этом в районную администрацию.

Но, в любом случае, побегать вам придётся, и немало. Анкетирование жителей дома, поквартирные обходы, собрания, фотосъёмка обходов и собраний, подготовка всей необходимой документации и многое другое. Основными этапами перед участием в конкурсе заявок, который и решит судьбу вашего проекта, станут следующие:

1. Собрание жильцов. На собрании жители определяют, что они хотят благоустроить в рамках ППМИ, избирают инициативную группу, определяют свой денежный и неденежный (если он предполагается) вклад. Собрание обязательно протоколируется.

2. Составление проекта благоустройства и сметы.

3. Совместное собрание жильцов и куратора проекта от администрации. На этом собрании утверждается проект, принимаются окончательные решения по всем пунктам. Все необходимые документы и протокол собрания передаются в администрацию.

4. Пакет документов с вашей заявкой отправляется в министерство финансов Тверской области на конкурс.

Подать документы на участие в программе 2020 года вы уже не успеете. Но если начать размышлять над своим проектом благоустройства именно сейчас, как раз хватит времени, чтобы всё отлично подготовить к участию в ППМИ-2021, заявки на которую будут принимать следующей осенью.

Что повысит шансы?

Чем выше будет доля вашего финансового участия в программе, тем больше шансов успешно попасть в неё. Кстати, если в доме располагаются коммерческие или некоммерческие организации, то их собственники тоже могут оказать финансовую помощь проекту, и заявка получит дополнительные баллы.

Инициативная группа, которая будет заниматься продвижением проекта, должна быть действительно инициативной. Чем большую работу по информированию жильцов она проведёт, чем больше источников информирования использует, чем лучше и подробнее отразит всё в своих отчётах и документах, тем больше заявка наберёт баллов.

Кроме всего прочего, вес имеет социальная значимость проекта, её нужно подробно обосновать в своей заявке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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