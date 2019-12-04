2019-12-04T17:07:43+03:00
Общество

Накануне Нового года по Твери проедут Веломорозы

Прохожим не поздоровится - их будут угощать мандаринами и веселить!
Ирина ТАРАСОВА
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Костюмы могут быть самыми разными. Фото: Руслан Чечин, клуб "ВелоТверь"Костюмы могут быть самыми разными. Фото: Руслан Чечин, клуб "ВелоТверь"
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28 декабря в Твери состоится ежегодный, новогодний велопробег Веломорозов. По традиции принять участие в нем могут все желающие. Достаточно лишь заявиться организаторам - Клубу "ВелоТверь".

Само мероприятие проходит в свободном формате, но есть и определенные правила. О чем тут же предупреждают устроители.

- С собой каждому из Веломорозов необходимо иметь мешок с конфетами, мандаринами и хорошим настроением! Все это мы и будем раздавать прохожим!

Ну, а какие зимние волшебники без пусть и небольшого, но праздника? Планируется, что Деды на велосипедах будут петь песни, увлекать всех в хороводы вокруг елок и проводить конкурсы. Так что точно будет весело!

Стать Веломорозом может каждый! Фото: Руслан Чечин, клуб "ВелоТверь"

Стать Веломорозом может каждый! Фото: Руслан Чечин, клуб "ВелоТверь"

Еще одна традиция новогоднего велопробега - конкурс костюмов. Каждый участник может продумать как свой образ Деда Мороза, так и оформление велосипедов. По итогам поездки призы будут вручены: за лучший костюм и украшение велосипеда, а также за участие в командном конкурсе.

- Подготовьтесь к пробегу Веломорозов как следует! - делают акцент организаторы и напоминают, - Костюмы которые победили в прошлые разы не смогут победить в этот раз!

Кстати, Веломорозов, да и все мероприятие в целом будут на протяжении всего маршрута фотографировать. Так что красивые фотографии ожидаются!

Сбор 28 декабря в 18.00, у фонтана Цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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