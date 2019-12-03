Фильм, церемония и исторический пост: В столице Верхневолжья вспомнят Михаила Тверского

5 декабря исполняется 701 год со дня гибели в орде святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь принял мученическую смерть «за други своя», за свою землю, был канонизирован Русской православной церковью одним из первых русских святых.

В областном центре в рамках дня памяти пройдут духовные и светские мероприятия.

Так, 5 декабря престольный праздник состоится в церкви в честь Михаила Тверского, что на острове Памяти в Твери. Также предел в честь святого князя есть в храме Рождества Богородицы на улице Вагжанова.

Известный факт, что долгое время мощи Михаила Тверского покоились в Спасо-Преображенском соборе. После разрушения храма в 1935 году, главная святыня исчезла.

В 2018 году в честь 700-летия подвига князя Михаила Тверского ковчег с частицей мощей святого тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Сегодня этот ковчег хранится в Воскресенском кафедральном соборе до завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора. Затем святыня будет возвращена на своё историческое место.

Участники историко-патриотического клуба «Дружина» по традиции заступят на пост исторической памятиФото: Ирина ТАРАСОВА

Что касается мероприятий общегородских, то 5 декабря в 12.00 на площади Михаила Тверского начнется торжественная церемония, посвящённая Дню памяти небесного покровителя Твери. В мероприятии примут участие руководство города и региона, представители общественности, священнослужители, школьники.

В этот же день на большом экране, установленном между двумя ТЦ «Олимп» и «Парадиз» на улице Трёхсвятской, покажут фильмы «Михаил Тверской», «Анна Кашинская» и «Дом Спаса». а в горсаду у памятного креста небесному покровителю Твери участники историко-патриотического клуба «Дружина» по традиции заступят на пост исторической памяти. В муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования пройдут уроки мужества и истории, книжные выставки, экспозиции детского рисунка и многое другое.

6 декабря в 17.00 в Тверском императорском дворце состоится лекция «Михаил Тверской».

А неделей позже, 13 декабря в 17.30 в Тверском областном доме народного творчества пройдет Вечер дружбы народов России и Грузии с презентацией документального фильма протоиерея Романа Манилова и Николая Осипова "Три дня в Грузии", посвященного благоверному князю Михаилу Тверскому. Вход свободный.