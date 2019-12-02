"Задача любого творчества - возбуждать чувства!": В Твери прошла вторая встреча "Осторожно: поэзия!"

А между тем в Твери прошла вторая встреча в рамках нового проекта «Осторожно: поэзия!». На этот раз мероприятие состоялось в первый зимний день. Но несмотря на это, получилась она теплой и душевной.

- Друзья, начало положено. Сегодня я вижу, как знакомые лица, так и новые, а это значит, что о нас уже знают. И это радует, - отметила в самом начале организатор проекта, замдиректора издательства "РЭД" Светлана Калинина.

Больше стихов, больше дискуссий и даже споров, больше гостей. Кто-то заглядывал на огонек, потому что что-то услышал или прочитал, кто-то приходил поддержать своих друзей и родных, кто-то просто присоединялся к собравшимся из любви к поэзии.

"Осторожно: поэзия!" - часть втораяФото: Ирина ТАРАСОВА

На этот раз в кафе ценителей слова и слога встречала молодой поэт, редактор и переводчик жанровой литературы — Анастасия Ильиных. Звучали произведения в основном из её дебютного сборника «Сновидец». О своем творчестве девушка ответила так:

- Задача любого поэта - возбуждать чувства читателей, давать определенный толчок, чтобы направлять мыслительный процесс. И я к этому стремлюсь.

Однако чтение стихов почти сразу переросло в дискуссию о современной молодежной поэзии. Ведущие и гости пытались ответить на вопросы: "Стоит ли массовую поэзию, так популярную в интернете, считать за поэзию?", "Интернет - это добро или зло для современного человека, в частности, поэта?", "Насколько допустима коммерциализация поэтического творчества?"... И, надо признать, мнения присутствующих разделились.

- В данный момент пишущих больше, чем читающих. Это потому, что культурное пространство общества перешло в интернет. Интернет может принести как вред, так и пользу, - отметила, примерив всех, Гуля Гурбанова. - Это как площадка для собственного развития, так и метод устранения молодых талантов. С одной стороны молодые авторы пишут сразу на публику. Это хорошо. Но там зачастую они встречают не критику, а просто негативные отзывы. В этом смысле интернет – это плохо. Впрочем, каждый выбирает то, что ему больше нравится и к чему он готов.

"Осторожно: поэзия!" - часть втораяФото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно: поэзия!» - это литературный проект издательства «РЭД». Партнер проекта - «Комсомольская правда» - Тверь».

В рамках мероприятия проходит серия литературных вечеров. На которых гостей ожидают тематические лекции, встречи с авторами и интерактивные мероприятия. В качестве лекторов и спикеров выступают как состоявшиеся писатели, поэты и литературные критики, так и молодые начинающие авторы. Слоган проекта: "Поговорим о литературе вместе!»

Кофейня "Тёплый дом"

ул. Новоторжская, 8

Вход свободный.

"Осторожно: поэзия!" - часть втораяФото: Ирина ТАРАСОВА

"Осторожно: поэзия!" - часть втораяФото: Ирина ТАРАСОВА